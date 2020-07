El emocionante mensaje de Demi Lovato dos años después de su sobredosis

Demi Lovato no suele hablar demasiado de uno de los momentos más oscuros de su vida. Se acaban de cumplir 2 años de la sobredosis de la que estuvo a punto de morir y a través de sus redes sociales ha querido hacer partícipe a todo el mundo de una profunda reflexión y un emocionante mensaje sobre su salud física y mental: "Puedo decir sinceramente que estoy libre de mis demonios".

"Hoy es mi día milagroso. Soy muy afortunada de tener uno. Representa cómo los doctores del Cedars-Sinai salvaron mi vida. Cómo mi vida se convirtió en algo más allá de mis sueños más salvajes. Sólo dos años después de aquel terrible día, estoy prometida con el amor de mi vida y puedo decir sinceramente que estoy libre de mis demonios. Todos y cada uno de ellos. Nunca pensé que este sentimiento fuera posible" comenzaba explicando en su perfil oficial de Instagram.

"Y esto no es solo posible porque me he enamorado (aunque aquello no me hirió) sino porque en los últimos dos años, he trabajado más por mí misma que en toda mi vida. Cosas que solían hundirme durante semanas o incluso meses pasan ahora como tormentas troplicales porque mi relación con Dios me ha dado infinita seguridad. Mucho antes de tener un anillo de compromiso en el dedo, llevaba la palabra "yo" para recordarme a mí misma que, sin importar nada, me prometo a mí misma amarme" confiesa Demi Lovato.

No puedes amar completamente a otra persona sin quererte a ti misma primero. Gracias Dios por esta paz y esta comprensión pero sobre todo por darme la fuerza para luchar a través de mis más oscuros momentos. Gracias a mi familia, a mis amigos y a mis fans por apoyarme siempre y respetar mi privacidad sobre aquel día. Os quiero a todos" concluye en su publicación en la que explica que el vídeo y la música que la acompaña fueron grabados por su prometido Max Ehrich.

Y es que hace apenas unos días Demi Lovato anunciaba su compromiso. Una enorme alegría para la solista estadounidense cuya relación ha sido un flechazo y su noviazgo ha sido casi tan rápido que ni nos hemos enterado. Les vimos juntos por primera vez en marzo de este mismo año y cuatro meses después ya se han comprometido.