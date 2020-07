India Martínez y su versión flamenca de ‘Mi pan su su sum’

Parece que este mes de julio ya tiene banda sonora, al menos en redes sociales. El tema que dice “Mi pan su su sum ñam ñam ñam” se ha convertido en uno de los más escuchados en Twitter y TikTok. Además, su divertida llama bailarina nos ha sacado más de una sonrisa.

De hecho, aunque muy pocos conocen de dónde viene realmente esta canción, son muchos los que se han animado a hacer sus propios bailes. Pero no solo eso, otros más atrevidos se han puesto a versionar la canción, llevándola a su propio terreno.

Es el caso de la cantante India Martínez. La intérprete de 90 minutos también ha caído rendida ante la pegadiza melodía y ha querido versionarla. Eso sí, se la ha llevado a su género y le ha puesto un toque flamenquito. ¡Y no nos puede gustar más el resultado!

Además, teniendo en cuenta que utiliza la palabra “pan”, India ha cogido un envase de pan de molde para hacer los ritmos. Vamos, que la joven no se lo ha podido currar más. De hecho, tenemos que reconocer que la preciosa voz de la artista nos hipnotiza en la última estrofa del estribillo. Y es que…¡menuda forma de arrastrar ese “pan"!

“Mi pan es flamenco y el tuyo?”, ha escrito la cantante junto al divertido vídeo. La versión ha gustado mucho a sus seguidores y seguidoras de la red social. Eso sí, en todos lados hay haters y la cantante ha querido responder a todas aquellas personas que aseguran que “se ha cargado el audio”.

“Que alguien me explique por qué dicen que me he cargado el audio, si este audio es mío. Además, yo no copio, versiono”, ha explicado India en los comentarios.

Sin duda, la versión de India Martínez nos ha gustado mucho. Tomaremos nota para nuestros próximos TikTok.