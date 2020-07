Pau Gasol confirma que será padre muy pronto: “Una nueva aventura maravillosa”

El 2020 no estaba siendo un año fácil para deportistas como Pau Gasol. Además de lo que ha sucedido a nivel mundial con la pandemia, el jugador de la NBA perdía a comienzos de año a un gran amigo como era Kobe Bryant. Pero por fortuna lo que la vida te quita, también te lo da y acaba de confirmar a través de sus redes sociales que será padre muy pronto.

"We are beyond excited to be adding a new member to our family soon! You are going to be the best mom @catmcdonnell7. Life is about to take us on a whole new adventure! Love you 😍#BabyGasolOnTheWay 👶🏼❤️" ("No podemos estar más felices de añadir un nuevo miembro a nuestra familia muy pronto! Vas a ser la mejor madre @catmcdonnell7. La vida está a punto de llevarnos por una nueva aventura maravillosa. Te quiero! ❤️ #BebéGasolEnCamino") escribía el jugador catalán de basket en su perfil oficial de Instagram.

Una preciosa fotografía rodeando a su mujer Catherine McDonnell, con la que contrajo matrimonio hace poco más de un año, y sujetando unas pequeñas zapatillas deportivas de baloncesto ha sido la elegida por Gasol para confirmar su próxima paternidad.

El mensaje de su pareja y la imagen con un romántico beso mientras acaricia su barriga no se queda atrás: "5 years together, 4 moves, 3 months in quarantine with my family, 2 wedding anniversaries and 1 baby on the way! What a year it has been. You are going to be the best dad @paugasol! Love you ❤️🍼 #BabyGasolOnTheWay" ("5 años juntos, 4 mudanzas, 3 meses en cuarentena con mi familia, 2 aniversarios de boda y 1 bebé en camino! Vaya año ha sido. Vas a ser el mejor padre @paugasol! Te quiero ❤️🍼 #BabyGasolEnCamino").

En esa media década juntos les ha dado tiempo a conocerse y darse cuenta de que son almas gemelas y eso es algo que se puede apreciar perfectamente no sólo en sus últimos mensajes ya como futuros papá y mamá sino en cada publicación que comparten juntos. En la primavera de 2016 Pau Gasol nos presentó a Catherine McDonell como su novia, aunque llevaban juntos desde el año anterior. En octubre de 2018 llegó la propuesta de matrimonio con bodorrio el pasado 7 de julio de 2019 y ahora le llega el turno al bebé o la bebé. ¿Qué será: niño o niña?