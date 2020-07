BLACKPINK anuncia la fecha de lanzamiento de su primer álbum

Las chicas de BLACKPINK se han encargado de mejorar el 2020 con tan solo un anuncio. Su primer álbum completo ya tiene fecha de lanzamiento. ¡Por fin!

La banda compuesta por Lisa, Jisoo, Rosé y Jennie anunciaron el pasado 27 de julio que su primer disco, que supuestamente se titulará The Album, verá la luz el 2 de octubre de este año. El anuncio viene acompañado de lo que parece su portada, protagonizada por una brillante corona rosa que destaca en un fondo negro.

Los sonidos que acompañarán a este disco los iremos escuchando con el transcurso de los meses. Un primer avance llegó a finales de junio de la mano de How You Like That, canción en la que nuestras protagonistas volvieron a demostrarnos que la potencia de sus ritmos y las irrepetibles coreografías son dos de sus más fieles acompañantes.

"En el 2020, BLACKPINK se centrará en el mercado global. [...] El proyecto global que estamos llevando a cabo con el grupo de música más grande del mundo, Universal Music, para que BLACKPINK dé un gran salto se está llevando a cabo de manera constante" señala una fuente de YG Entertainment, según las palabras recogidas por Soompi.

De momento se desconoce cuándo podremos escuchar un nuevo avance de este disco, aunque todo apunta a que será antes de lo que imaginamos. Ahora, al menos, ya tenemos la fecha de este nuevo gran proyecto que consolidará a BLACKPINK como uno de los mayores grupos de música de la industria.