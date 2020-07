Ozuna y Wisin, juntos en ‘Gistro Amarillo’: mira el vídeo y la letra

Señoritas, desde Plutón

Le llaman "Los Fantásticos"

W, Ozuna

Urba y Rome

¡Prende!

Ella me dijo: "Pa' la pared" (Pa' la pared; ¡duro!)

Callaíta' donde no se ve (¡Duro!)

Entonce' e' que no me dejé, rápido me pegué (Woh-oh-oh)

Y ahora es que e', eh

Bam, bam, bam

Tú quiere' un perreo como ante' (Tú me dice')

Ram-pam-pam-pam-pam

A la nena de papi le gustan maleante'

Hoy se va (¡Prende!)

Vélala, que está fronteando en el corillo

Enséñame el gistro amarillo

Es sencillo, guaya el calzoncillo

Se siente bien, bien a fueguillo

Vélala, que está fronteando en el corillo

Enséñame el gistro amarillo

Es sencillo, guaya el calzoncillo

Y se siente bien, bien a fueguillo (Oh-oh)

Se siente bien, bien a fueguillo (Woh-oh)

Se siente bien, bien a fueguillo (Woh-oh)

Se siente bien, bien a fueguillo (Woh-oh)

Se siente bien (Yeah)

Mami, no deje' que la nota te domine

Un shot de tequila y se suelta la pupila (¡Tra!)

Llegó la dura bella, nunca me hace fila (Rra)

Si pone reggaetón a todos aniquila

Ella sigue bebiendo y es la más que vacila (Rra, rra, rra)

Si ponen su canción, ella prende el motor (Ajá)

Sacude las nalgas, es como un temblor (Duro, duro)

Las envidiosas la miran, pero ella es la mejor (Ey)

Quieren imitarla pero aprieta el acelerador

Y todos la miran (Oh), los hombres le tiran (Oh)

Yo le muerdo el cuello y ella suspira (Ajá)

De espalda se vira (Rra), dale la posición asesina (Yeah)

Las manos pa' abajo y el bumper pa' arriba (Tú me dice')

Vélala, que está fronteando en el corillo

Enséñame el gistro amarillo

Es sencillo, guaya el calzoncillo

Se siente bien, bien a fueguillo

Vélala, que está fronteando en el corillo

Enséñame el gistro amarillo

Es sencillo, guaya el calzoncillo

Y se siente bien, bien a fueguillo (Oh-oh)

Yo sé que se siente bien (Se siente bien)

Hacemo' lo que quiera', baby, yo soy tu rehén (Soy tu rehén)

Me guaya' la hebilla, halo tu sostén

¿Quería' de mí? Te lo traje, pues, ten (Ten, woh-oh-oh-oh)

La disco la prendimo', que digan lo que creen (Que digan lo que creen)

Que se tiren pa' acá, que le' vamo' a pasar el tren (Baby)

Ando con W y los de Cayey son como cien (Son como cien)

Si tu novio la fuerza, le aplicamo' la Glock

Ven, ven baila, bebé, y olvídate 'e los problema' (Los problema')

Que llevo par de Phillie' y seis trago' en el sistema (El sistema, ah)

Si tú juega' con fuego, tú sabe' que te quema' (Woh-oh)

Dominican-Puertorro, el negro de la' nena' (Woh-oh, oh-oh, yeah, baby)

Y ven, baila, bebé, y olvídate 'e los problema' (De los problema')

Que llevo par de Phillie' y seis trago' en el sistema (En el sistema)

Si tú juega' con fuego, tú sabe' que te quema' (Que te quema')

Dominican-Puertorro, el negro de la' nena' (Woh-oh, oh-oh, yeah, baby)

Y ven, baila, bebé

Ella me dijo: "Pa' la pared" (Pared)

Callaíta' donde no se ve

Entonce' no me dejé, rápido me pegué

Y ahora es que e'

Bam, bam, bam

Tú quiere' un perreo como ante' (Tú me dice')

Ram-pam-pam-pam-pam

A la nena de papi le gustan maleante'

Hoy se va (¡Prende!)

Vélala, que está fronteando en el corillo

Enséñame el gistro amarillo

Es sencillo, guaya el calzoncillo

Se siente bien, bien a fueguillo

Vélala, que está fronteando en el corillo

Enséñame el gistro amarillo

Es sencillo, guaya el calzoncillo

Y se siente bien, bien a fueguillo (Oh-oh)

Se siente bien, bien a fueguillo (Woh-oh)

Se siente bien, bien a fueguillo (Woh-oh)

Se siente bien, bien a fueguillo (Woh-oh)

Se siente bien (Woh-oh)

Jaja

Urba y Rome

El negrito ojo' claro', Ozuna

Desde Plutón (Ja)

Jajaja

Dime, W, eh-eh

Hyde "El Químico", oh

Hi Music Hi Flow, oh, jaja

Dímelo, Gotay

Ozuna