Ed Sheeran y sus adicciones: comida, alcohol y drogas

Ed Sheeran ha hablado muy claro sobre el precio de la fama en The Sun. Por más casos que conocemos nunca terminamos de acostumbrarnos a ese lado oscuro de la fama y el excesivo precio que muchxs artistas tienen que pagar. Aunque en esta ocasión parece que hay final feliz.

El músico británico ha confesado durante una interesante entrevista en mitad de su retiro con el rotativo británico que ha superado sus adicciones a la comida, a las drogas y al alcohol gracias al apoyo de su mujer.

Ed Sheeran ha confesado que "tengo una personalidad muy adictiva. Muy muy adictiva. Estoy leyendo el libro de Elton John en estos moentos y hay muchas cosas que hizo que yo también he hecho. Como querer comer un helado y terminar comiendo cuatro malditos postres hasta vomitarlos. Eso ya lo he hecho antes. O sus desafiós martini donde ganaba el que más bebía. Eso también lo he hecho antes".

Además de repasar situaciones dolorosas en cuanto a familiares o amigos con los que perdió el contacto una vez que se hizo famoso, el artista de apenas 30 años quiso poner luz sobre lo que una gira mundial representa para muchos artistas.

"Todos los días son una fiesta porque todos los días habrá una nueva persona en la ciudad que estás visitando que no has visto en mucho tiempo (...). Así que todos los días estás bebiendo y se vuelve normal. Duermes en el autobús todo el día y luego te despiertas, sales a hacer el concierto, bebes, vuelves al autobús. Todo es diversión y juegos en el comienzo pero luego se convierte en algo triste. Creo que eso es probablemente lo más bajo que he estado" ha explicado el músico que estuvo de gira durante casi año y medio dando 180 conciertos de su disco X.

Una de las frases más lapidarias de este reportaje en el que se habla de comida, de alcohol, de drogas y de la adicción a las redes sociales es en la que Ed Sheeran asegura que "en la música se aprenda más de los errores que del éxito y la fama. Aprendí más de un concierto que di en Essex donde sólo me vio una persona que de tocar cuatro noches seguidas en Wembley. Cuando empiezas en la música siempre quieres tocar ahí. Pero una vez que lo has logrado: ¿qué te queda por hacer? Es una experiencia tan extraña vivir de gira porque tu vida está en pausa. Realmente no pasa nada. Todo lo demás sucede a tu alrededor. Entonces vuelves a casa y la vida ha avanzado tres años. Pensé: '¿Qué sentido tiene?' De una manera oscura, como: '¿Qué hago yo aquí?'"

Por fortuna para Ed Sheeran, además de encontrar otros pasatiempos, hobbies y actividades para desconectar de su trabajo, ha tenido el apoyo de su mujer Cherry Seaborn a la que conoce desde su más tierna infancia, con la que mantiene relación desde 2015 y con la que se casó en 2018. "Ella hace mucho ejercicio así que empecé a correr con ella. Come muy saludable así que yo estoy comiendo muy saludable. Ella casi no bebe así que yo casi no estoy bebiendo" ha explicado al diario británico.