¿Vuelve Ed Sheeran?

En los ultimos años, Ed Sheeran nos ha acostumbrado a algunos periodos de retiro ya sea vacacional o espiritual. Su incansable talento compositivo y sus larguisimas giras mundiales le mantienen ocupado durante años sin parar. Pero en diciembre de 2019 decidió hacer un alto en el camino. Una pausa que está cerca de llegar a su fin.

El retiro de Ed Sheeran de los escenarios ha sido algo más largo que ese comunicado de finales de año ya que en agosto de 2019 anunció que el de Ipswich fue su "último concierto en, probablemente, año y medio" para pasar más tiempo con su esposa y viajar. Sin embargo parece que las circunstancias han acortado ese periodo y muy pronto podríamos ver al popular cantante pelirrojo delante del micrófono.

La cadena de radios Heart ha abierto un concurso con meet and greet y entradas para asistir al primer concierto en directo post-coronavirus del intérprete británico. La compañía Global Radio, propietaria de esas emisoras, no ha anunciado cuando se celebrará ese show pero sí su fin solidario. Todos los beneficios irán destinados a Make some noise, una iniciativa de esta empresa para luchar contra el coronavirus Covid-19 y ayudar a los más afectados.

La iniciativa hará un directo el próximo 19 de junio por lo que esa podría ser la fecha elegida por Ed Sheeran para volver a los escenarios. O quizá el meet and greet y el concierto sean de la futurible gira del intérprete.

Además de este regreso en directo con una causa solidaria, la vuelta de Ed Sheeran a la actualidad musical parece que podría conllevar también un nuevo álbum de estudio en un futuro algo más lejano.

Después de más de medio año de retiro, el solista británico podría estar ya preparado para regresar a la música. Tras marcar un hito con uno de los discos más espectaculares de 2019, No6 Collaborations Project, Ed Sheeran podría tener en mente cerrar su tetralogía con la publicación del álbum Minus (Plus +, 2011; Multiply x, 2014; y Divide ÷, 2017). Tres años entre disco y disco de esta tetralogía que culminarían en 2020 con la edición de Minus -, aunque de momento no es nada oficial.

Según revelan varios diarios británicos como el Daily Mail o The Sun, el músico ya se habría puesto a componer junto al cantante sudafricano Jeremy Loops: "Llegué pronto por la mañana y estuvimos trabajando en algunas pocas canciones. Él es conocido por ser un escritor muy rápido. Él es muy fluido y se mueve rápidamente. Puede trabajar con quién quiera así que fue algo hermoso que pensara en mí para trabajar con él. Yo no podría haberle llamado y dicho 'eh me apetece trabajar contigo así que prepárate'".

Tirando pintas en su bar

No sólo la música está presente en la vida de Ed Sheeran ya que el cantante británico ha estado también muy pendiente de sus otras líneas de negocios que ha vuelto a reabrir dentro de la "nueva normalidad británica".

Ed Sheeran no sólo tiene un local de comida en Notting Hill en Londres, Bertie Blossoms, sino que además posee su propio restaurante en casa, The Lancaster Lock, en el que ha estado preparando cerveza artesanal y tirando algunas pintas...