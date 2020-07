Taylor Swift y Phoebe Buffay de ‘Friends’ escriben una canción muy similar: ¿Coincidencia?

El 24 de julio la estadounidense Taylor Swift publicaba por sorpresa su nuevo disco: Folklore. Un total de 16 canciones en las que ha estado trabajando durante la cuarentena y ahora han visto la luz. Un proyecto junto a Aaron Dessner, Bon Iver y su querido amigo Jack Antonoff.

Tres de esas canciones- Cardigan, August y Betty- hablaban de un triángulo amoroso del instituto contado desde perspectivas diferentes. Unos días después del lanzamiento, fans de la serie de Friends han manifestado el parecido con una de las canciones de Phoebe Buffay, uno de los personajes protagonistas.

Ella la compone cuando Ross y Rachel se besan una noche, pero él está saliendo con una nueva novia: Julie. Buffay escribe sobre lo ocurrido dejando claro que NO está basada en hechos reales para evitar así destapar a su amigo. “Esto es una canción sobre un triángulo amoroso... entre tres personas que me acabo de inventar”, dice subida al escenario de Central Perk. Cuando empieza a cantar cambia los nombres de sus amigos. Y eso no es lo más interesante. A Julie en la canción la introduce como Betty y la titula Dos de Ellos se Besaron Anoche.

Aunque Swift no ha hecho declaraciones sobre estos rumores, sus seguidores se han encargado de llenar las redes con sus opiniones. “Así que Taylor Swift estaba un día tranquilamente en su casa viendo Friends y vio que Phoebe escribía una canción sobre una chica llamada Betty en un triángulo amoroso y pensó ‘sabes qué, voy a hacer eso mismo... pero mejor’”, tuiteaba una de ellas.

Además, las dos son muy amigas. Si recordáis, la intérprete de Bad Blood invitó a la mismísima Lisa Kudrow durante el The 1989 World Tour en agosto de 2015 en Los Ángeles para cantar Smelly Cat ante miles de personas.

Después de recordar el vídeo, tú qué crees, ¿inspiración o coincidencia?