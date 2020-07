Marvel's Avengers anuncia a Ojo de Halcón, colaboración con Fortnite y detalles de la beta

Square Enix ha dado nuevos detalles de Marvel's Avengers después de ofrecer la segunda War Table de Los Vengadores. Una de las principales novedades es la llegada de la beta el próximo 7 de agosto.

Aquellos que siguieron el evento en directo han sido los primeros en conocer todos los increíbles detalles acerca del variado contenido que estará disponible en la beta, como las diferentes misiones para un jugador o la gran selección de misiones adicionales que podrán jugarse en solitario con un equipo de Avengers controlado por la IA o en cooperativo con hasta cuatro jugadores.

En una misión, los jugadores se meten en la piel de la joven superheroína Kamala Khan y unen sus fuerzas con Hulk para infiltrarse en una base de IMA en los bosques del noroeste del Pacífico de EE. UU. siguiendo el rastro de la última ubicación conocida de JARVIS. Luego viajan con el Quinjet hasta una zona de guerra remota en la tundra rusa para descubrir secretos de SHIELD ocultos en un búnker subterráneo.

La beta de Marvel's Avengers proporcionará a los jugadores una experiencia completa del juego antes de su lanzamiento mundial el 4 de septiembre.

Durante la retransmisión de la War Table de Marvel's Avengers, también se reveló que los jugadores de PlayStation 4 y Xbox One que vinculen sus cuentas de Square Enix y Epic Games y que completen los tres desafíos de la sala HARM de la beta recibirán el pico de Aplastamiento de Hulk con un estilo extra de Hulkbuster en Fortnite, el juego gratuito de Epic Games.

La beta de Marvel's Avengers

La beta de Marvel's Avengers estará disponible el 7 de agosto en exclusiva para propietarios de PlayStation 4 que hayan reservado el juego y durará hasta el 9 de agosto. El 14 de agosto la beta estará disponible para todos los propietarios de PlayStation 4 por igual y durará hasta el 16 de agosto.

Para los que hayan reservado Marvel's Avengers en Xbox One y PC, la beta empezará el 14 de agosto y durará hasta el 16. Finalmente, el 21 de agosto la beta se abrirá a todos los jugadores de PlayStation 4, Xbox One y PC, y durará hasta el 23 de agosto.

Se requiere una cuenta de Square Enix para jugar a la beta. Los jugadores pueden registrar su cuenta de forma gratuita. Aquellos que registren su cuenta recibirán una placa de identificación de Thor en el juego final.

¡Ojo con los spoilers!

El evento ha ofrecido un adelanto en exclusiva de uno de los primeros héroes que se incluirán en el juego tras el lanzamiento sin coste adicional: Clint Barton, alias Ojo de Halcón. En un arco narrativo totalmente original inspirado en los mejores momentos de Ojo de Halcón en los cómics, los jugadores podrán usar su icónico arco de alta tecnología tanto en misiones en solitario como en cooperativo en línea con amigos.

La historia de Ojo de Halcón dará continuidad al mundo narrativo de Marvel's Avengers y se podrá acceder a nuevas misiones con el plantel completo de héroes jugables. Pronto daremos más información sobre este y más contenido poslanzamiento adicional, como el nuevo villano, que llegarán junto con la trama de Ojo de Halcón.

La primera retransmisión tuvo lugar el 24 de junio e incluyó escenas del juego con Thor, detalles sobre el villano principal del juego, Modok ("organismo mental diseñado solo para matar") e información completamente nueva sobre las misiones de las zonas de guerra, como su estructura y cómo los Avengers son más poderosos cuando trabajan en equipo en la iniciativa Avengers del juego.

Marvel's Avengers, el juego

Marvel's Avengers ofrece a los jugadores una experiencia variada con una combinación de misiones de héroe y de zonas de guerra. Las misiones de héroe son para un solo jugador y forman parte de la campaña inicial. Están diseñadas para mostrar las habilidades únicas de cada héroe mientras vuelves a reunir a un plantel que no deja de crecer. Las zonas de guerra se pueden jugar individualmente o en un grupo de hasta cuatro jugadores, con cualquier superhéroe de tu plantel. Cada misión se ajusta de forma dinámica al tamaño del equipo y al nivel del jugador.

Los jugadores de Marvel's Avengers también pueden personalizar a los héroes más poderosos de la Tierra de varias maneras. Disponen de sus poderes más icónicos, pero también se pueden personalizar según tu estilo de juego en base al equipo que elijas y las habilidades que actives. No hay dos héroes iguales. Cada héroe tiene sistemas de combo dinámicos, movimientos heroicos, habilidades intrínsecas y movimientos característicos que se pueden desbloquear y personalizar; muchos inspirados en movimientos clásicos de los 80 años de historia de Marvel en todos los medios y otros creados para el juego.

Además, los jugadores contarán con atuendos clásicos para darles tu toque personal, los preferidos por los fans así como otros completamente nuevos, todos inspirados en los 80 años de historia de Marvel: como la armadura de Iron Man de la serie de 2014 Pecado original, o como la identidad Donald Blake de Thor, que es un guiño a su alias que apareció en 1962, en el número 83 de Journey Into Mystery.

Marvel's Avengers es un juego ambicioso que empieza con una carrera para volver a reunir a los Avengers. Pero eso es solo el principio. Para asegurar una experiencia heroica y continua para todos los jugadores, la narrativa de Marvel's Avengers se irá desarrollando y las amenazas irán aumentando con cada lanzamiento de superhéroe, región o arco que llegará sin costes adicionales a los jugadores que ya posean el juego principal.

Marvel's Avengers estará disponible simultáneamente en PlayStation 4, Xbox One, Stadia y PC el 4 de septiembre de 2020. Marvel’s Avengers estará disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X el mismo día de su lanzamiento a finales de 2020. Los jugadores que dispongan de la versión del juego para la generación de consolas actual podrán obtener la versión para la siguiente generación sin costes adicionales, independientemente de si pasan de PlayStation 4 a PlayStation 5 o de Xbox One a Xbox Series X. Aquellos que realicen el cambio a la siguiente generación lo harán junto con sus perfiles de jugador y su progresión para así continuar donde lo han dejado. Además, se habilitará el juego multiplataforma para que los jugadores de PS5 puedan jugar con sus amigos de PS4, del mismo modo que los jugadores de Xbox Series X podrán jugar con los de Xbox One.