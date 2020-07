Toñi Moreno recuerda el verano de su embarazo: “Me sentía muy sola en ese momento”

La vida de Toñi Moreno ha protagonizado un giro de 180º en los últimos meses. La llegada de su hija Lola ha sido el principal motivo para que esto ocurra. Pero no todo fue un camino lleno de rosas.

Así lo ha desvelado en una de sus últimas publicaciones, acompañada de una foto en la que la presentadora, entonces embarazada, disfruta del bonito atardecer de San Lúcar de la Barrameda (Cádiz). Era consciente de que aquel verano iba a ser distinto, pero que estaría protagonizado por alguna que otra desventura.

"Hace justo un año de esta foto. Estaba en Sanlúcar, preñada hasta la bola y con una fatiguita de la muerte. Me corté un dedo y me dieron puntos, me caí en plena calle y me destrocé la nariz ... definitivamente no fue mi verano, pero ahora lo veo como el camino necesario hasta llegar al regalo más grande que me dio la vida. Volvería a vivirlo mil veces. Me sentía muy sola en ese momento, pero en realidad estaba más acompañada que nunca", señala Toñi en su publicación.

Y es que si hay algo que caracteriza a la presentadora es su positividad, que también ha quedado reflejada en estas últimas palabras. La gaditana tomó su desafortuna para llegar a una reflexión positiva de esperanza. Aquellas desventuras eran necesarias para llegar a su "regalo más grande".

También la hemos visto repartir felicidad días antes de volver a presentar la etapa veraniega de Viva La Vida. "Cada día hago un ejercicio con la vida; dar GRACIAS", decía en su cuenta de Instagram. Ahora, nuestra protagonista continuará repartiendo de su felicidad en un libro que ha escrito en estos últimos meses y en los que contará sin pelos en la lengua todo lo bueno y lo malo de ser madre, según su experiencia.