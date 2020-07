Selena Gomez explica la razón por la que no ha estado publicando en Instagram: “Me sentía insensible”

Selena Gomez es una de las estrellas más famosas del panorama pop actual. Con 28 años, la actriz y cantante es uno de los rostros más solicitados de la industria. Lo último que lanzó fue Past Life junto a Trevor Daniel, un tema de amor que no podrás quitarte de la cabeza y que ya suma más de 26 millones de escuchas en Spotify.

Además, fruto de su éxito, Selena es una de las personas más seguidas en Instagram. La joven, que estuvo varios años siendo la artista más seguida de la red social, suma 184 millones de seguidores y seguidoras en la red social. Eso sí, la artista no sube muchas publicaciones.

Este jueves, 30 de julio, la intérprete de Lose You To Love Me ha querido compartir con sus fans las razones que la han llevado a alejarse de las redes sociales últimamente. En un vídeo de un minuto de duración, Sel se ha sincerado sobre por qué no está subiendo tantas publicaciones estos días:

"¡Hola! Quería tomarme un tiempo para hacer un mensaje rápido para ustedes porque no he estado publicando mucho. Sólo quería que supieran que los amo y los extraño y que hay tantas cosas emocionantes que están por venir que no puedo esperar para compartirlas con todos ustedes"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 29 Jul, 2020 a las 7:52 PDT

Además, Sel ha explicado la verdadera razón por la que no ha subido tantas fotos a su cuenta de Instagram durante los últimos meses: "Creo que a principios de este año, con todo lo que está sucediendo, me sentí un poco insensible al publicar cosas que pueden ser un poco... alegres o celebratorias, fue muy difícil para mí".

La estrella estadounidense ha continuado explicando lo mucho que ha aprendido estos meses: "Y me he tomado el tiempo para aprender sobre lo que está pasando y sigo haciendo de eso mi prioridad. Pero quiero que sepas que voy a estar más involucrada, mandando más amor y mostrando más mi vida personal y lo que he estado haciendo. Pero, gracias por estar aquí y por apoyarme siempre.”.