Ana Guerra se confiesa: “Sentí que no le daba a la gente el cariño que merecían”

Ana Guerra, ex triunfito de 2017, se ha expuesto a un cuestionario íntimo en Zapeando. Tres años después de salir de la academia responde, sinceramente, a las preguntas de Ana Simón y demás compañeras sobre OT, flatulencias y putivueltas, entre otras cosas. En su juego Desmontando a Ana Guerra la artista se sincera.

“Uy, lo mejor indudablemente es la visibilidad y oportunidad, porque al final estás tres meses y medio en televisión, que eso no se puede pagar. Y el máster que nos dieron todos los profesores ahí, que fue un intensivo de todo. Lo peor el shock”, empezaba con la entrevista la artistaza. “Porque se me acercaban por la calle y pensaban que me iban a pedir la hora, la dirección de una calle... No esperaba nunca la pregunta de si eras quien parecías ser. En plan ¿Eres Ana Guerra? Sentí que no le daba a la gente en aquel primer momento el cariño que merecían".

“¿Con qué compañero de OT2017 te llevas mejor?”, tal vez una de las preguntas más esperadas pero que Ana respondió sin salseo extra. “Uff... Es que estoy pasando mucho tiempo con Ricky”, y esa fue su respuesta definitiva.

La cantante de Listo va también compartió su pensamiento sobre las putivueltas: “Si tú vas y te das esa vuelta y te encuentras ya al que te mola para que hacer ya ese esfuerzo”. Y por último una pregunta más familiar. “Esta misma mañana, que mimo demasiado a mi perro”, respondía Ana a si su padre, con el que tiene una gran amistad, le criticaba por WhatsApp.