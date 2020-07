Cepeda nos habla de su amistad con Roi, Ana Guerra, Lola Índigo, Ricky Merino y Roberto Leal

La cuarentena se ha hecho larga, y muy larga para algunos. Esos abrazos con los codos que deseábamos dar, esos reencuentros con amigos y ese refresco con el que soñábamos en nuestra terraza favorita. Por supuesto, respetando siempre las medidas de seguridad.

Pues algunos de los amigos que también se han reencontrado después del confinamiento son Cepeda, Roi Méndez, Ana Guerra, Lola Índigo, Ricky Merino y Roberto Leal. Así lo pudimos ver a través de la divertida foto que estos compartieron en sus redes sociales. Aprovechando nuestro encuentro con el intérprete de Vuela, le hemos preguntando acerca de este momento tan especial.

A la pregunta de "¿cómo fue este reencuentro?", Cepeda ha respondido: "Es lo mismo que si te reencuentras con un amigo. Ellos son amigos y tenemos grupos de WhatsApp donde hablamos casi todos los días. Como si te encuentras con un colega de toda la vida". Lo que la música unió, que no lo separe nadie.

Pero eso no es todo. Hace unos días, su amigo y excompañero Roi Méndez confesó en una entrevista con FormulaTV que tuvo que buscar ayuda psicológica tras su paso por Operación Triunfo. La fama y la ansiedad le generaron un importante cambio en su vida. Pero, ¿vivió también Cepeda una experiencia similar?

"Yo entiendo que haya gente que se le viene encima todo y que le supone un esfuerzo mental enorme soportar lo que hemos soportado, y que necesiten ayuda profesional o que vayan al psicólogo. En mi caso ni me lo he planteado. Yo quería desde un principio trabajar de ello, me daba igual el nivel en el que estuviese, que te escuchasen 500.000 personas o 50. Para mí el fin era trabajar de ello. Daba igual la fama. Yo no he ido a terapia ni a un psicólogo. No he recibido ayuda", explica a LOS40.

Cepeda vive ahora una de sus etapas más emocionantes. En octubre dará vida a su segundo álbum del estudio, en el que ha trabajado horas y horas, y que presentará con su sencillo Si Tú Existieras el 24 de julio. En una charla con el cantante, nos ha desvelado lo que se esconde tras esta canción, lo que escucharemos en su colaboración con David Otero, lo que nos ofrecerá en su gira de verano y cómo ha pasado la cuarentena.