Billie Eilish, Aitana, Pablo Alborán y McFly dan la bienvenida a agosto con sus nuevas canciones

Agosto ya está aquí, y con él ha llegado una larga lista de novedades musicales con las que no podrás dejar de darlo todo. Aunque en ella encontramos temas para todos los gustos. ¡Hasta para los amantes de la balada!

Si el pasado 24 de julio fueron Dua Lipa, J Balvin, Taylor Swift y Lola Índigo los que nos llenaron los días de auténticos ritmazos, ahora llega el turno de otros referentes con los que completaremos la playlist de nuestras canciones favoritas. ¡Dale al play!

Viernes 31 de julio

Aitana, Morat - Más De Lo Que Aposté. Se acabó la espera. Aitana y Morat han dado vida a un auténtico himno del pop, que habla de la clásica relación amor-odio y que engancha desde sus primeros acordes hasta el estribillo. Un estribillo de lo más pegadizo que va arrasar este año. En el videoclip, ambos artistas han respetado las medidas de distancia social, grabando sus planos por separado delante de varios chromas. Si quedaba alguna duda de que su relación musical es un bombazo, como ya demostraron en Vas a Quedarte y Presiento, ha quedado claro que su mezcla de talentos es un éxito.

Billie Eilish - My Future. La cantante ha vuelto con un nuevo tema que ha impactado a sus seguidores. La razón está en el estilo musical que Billie ha decidido seguir, que no es ni más ni menos que el jazz-soul. My Future habla de una ruptura que le ha permitido "enamorarse" de su futuro. Un adiós a una persona que la mantenía anclada en un pasado del que ella quería desligarse.

Ricardo Arjona, Pablo Alborán - El Amor Que Me Tenía. No hay nada más emotivo que cumplir sueños, y en el caso de Pablo Alborán, lo ha conseguido con creces. El malagueño ha colaborado en el nuevo disco de Ricardo Arjona, en concreto, en la versión acústica de El Amor Que Me Tenía. Se trata de una balada en la que nuestros oídos se dejan llevar por el romántico sonido del piano. ¡Muy emocionante!

Maluma - Hawái. Pasión, redes sociales y mucho postureo protagonizan esta nueva canción en la que el desamor aparece como eje central con una historia con la que muchos pueden sentirse identificados/as. Con esta canción, Maluma hace su apuesta para este verano, a cargo de un reggaeton suave con un toque romántico que acerca los ritmos más urbanos a los sonidos más pop.

McFly - Happiness. Has leído bien. ¡McFly ha vuelto! Y lo ha hecho con un sencillo optimista que nos invita a sonreírle a la vida. Happiness sigue la línea de Love Is On The Radio, y sirve de carta de presentación para su disco Young Dumb Thrills, que verá la luz el 13 de noviembre de este año. Danny Jones, Dougie Poynter, Tom Fletcher y Harry Judd vuelven a nuestras vidas.

Don Patricio, Aissa, Lucas Otero - Cambio de Temperatura. Después de triunfar con Pa' Toda La Vida, el canario ha vuelto con un nuevo tema de ritmos urbanos con los que continuará llenando nuestro verano de sonidos de lo más pegadizos. En esta ocasión se ha rodeado de Aissa y Lucas Otero, con los que completa esta canción de lo más positiva.

Robledo, Ovy On The Drums, Lalo Ebratt, Omar Montes, Alex Martini - Dime Bbsita (Remix). El éxito de Dime Bbsita fue inminente, pero a Robledo no le ha bastado con sus más de 11 millones de reproducciones en Youtube. El cantante se ha rodeado de buenos amigos para lanzar una nueva versión del tema, en la que podemos escuchar unos ritmos más tropicales. ¡Dime Bbsita vuelve para protagonizar nuestro verano!

Sam Smith, Burna Boy - My Oasis. El cantante nos ha adelantado los sonidos de su tercer álbum, del que aún se desconoce su título y su fecha de lanzamiento. Se trata de My Oasis, una canción pop a la que le acompaña el sonido de una guitarra y en la que la fuerza vocal de nuestro protagonista se convierte en la verdadera protagonista. Aunque también lo hace su letra, que habla de esa necesidad de estar con la persona que amas.

Bad Gyal - Aprendiendo El Sexo. Bajo la producción de El Guincho, la artista ha vuelto con una canción al más puro estilo del reggaeton antiguo. Eso sí, sigue la línea explícita que Bad Gyal nos ofrece en sus letras, hablando de sexo, lujos y hachís.

The Vamps - Married In Vegas. La banda británica ha vuelto un año después para lanzar un single cuya fusión de sonidos se convierte en la verdadera protagonista. En él podemos escuchar los ritmos del pop/rock con sintetizadores y un toque dance que lo hace único. Married In Vegas habla del amor y de la idea de casarse en Las Vegas. ¡Al más puro estilo de Elvis Presley!

Otros de los que han llenado nuestra semana de ritmos con sus nuevos temas son Ava Max con Who's Laughing Now, Reik con Pero Te Conocí y Tito "El Bambino", Wisin, Cosculluela y Zion & Lennox con Sexy Sensual. ¡A darlo todo!