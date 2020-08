Zara Larsson: “Mi nuevo álbum saldrá después del verano”

Con Zara Larsson, la nueva normalidad es historia. Este pasado mes de julio, la artista nos ha dado la bienvenida a Love Me Land, un nuevo estado mental que combina el sonido pop de ABBA con el palpitante R&B que refleja su obsesión por Beyoncé. Este nuevo sencillo, además, representa la evolución musical y personal de la joven cantante. Un crecimiento donde su sensibilidad artística se mantiene innata, como ya nos tiene acostumbrados en canciones como Symphony, Never Forget You, All The Time o Don't Worry About me, entre otras.

Desde los 15 años, edad a la que consiguió su primer número 1 en las listas de éxitos, Larsson ha demostrado tener todos los ingredientes de una estrella del pop clásica en su forma más contemporánea. Pocos artistas de su generación pueden afirmar que han actuado ante el comité del Premio Nobel, que han ganado un premio al feminismo de la organización más antigua de Suecia por los derechos de la mujer, y que han liderado una campaña de Durex en asociación con la organización benéfica para el VIH Red, al mismo tiempo que han ido de gira por estadios con Ed Sheeran, o trabajado con artistas de la talla de BTS, Ty Dolla $ign, David Guetta y Mura Masa.

En LOS40 hemos tenido la oportunidad de charlar con ella sobre su reciente single y su próximo disco, su deseo de producir en un futuro o de su pasión por el baile, entre otras muchas cosas más. Con total naturalidad y sin pelos en la lengua, todo esto nos ha contado:

Zara Larsson es consciente de la posición tan única en la que se encuentra, tanto como artista internacional como ciudadana sueca, en comparación con otros países donde las consecuencias del coronavirus están siendo nefastas para la población. "Aquí la situación es bastante normal. No ha cerrado nada y todo se ha mantenido abierto desde el principio de la pandemia", manifiesta. Sin embargo, afirma que está viviendo unos meses átipicos, ya que desde que cumplió la mayoría de edad y se convirtió en una persona adulta, nunca antes había pasado tanto tiempo en el mismo lugar.

"Aparte de lanzar esta canción, lo cual ha sido importante para mí, no he estado haciendo mucho... y eso a veces me ha estresado bastante. Porque tengo la sensación de que siempre debo estar haciendo cosas o, de lo contrario, me siento muy ociosa. Pero sobre todo he estado intentando pasar tiempo con mi familia, con mis amigos y disfrutando de mi ciudad natal, cogiendo aire y tomándomelo con calma, que es algo que tampoco me sucede a menudo", reconoce, aunque confiesa que, entre serie y serie de Netflix, también ha estado aprendiendo a producir de manera intesiva.

Pregunta (P): ¿Esta situación te ha inspirado para componer alguna canción?

Respuesta (R): La verdad que no he estado escribiendo sobre esta situación en absoluto, pero quizá lo haga en un futuro, porque el Covid lo está cambiando todo. Sería un tema con el que la gente podría sentirse identificada.

Sin embargo, la razón por la que he empezado a producir es porque quiero proponer mis propias ideas. Lo que pasa es que soy muy perfeccionista y creo que por eso no he llegado muy lejos. Cuando me he sentado a componer y he intentado crear un beat me he preguntado al instante: "¿Por qué no suena como Max Martin? ¿Por qué ya no soy una estrella de la producción?". Quiero empezar a crear música, al menos el beat principal. Para ello tengo que dejar de ser tan dura conmigo misma porque debo aprender que no tiene por qué ser perfecto. Como ya he dicho, lo único que quiero es proponer ideas. Así que, creo que si soy un poco más amable conmigo misma y dejo de preguntarme por qué la melodía no suena perfecta, por ejemplo, quizá consiga escribir algunas canciones en vez de encontrar defectos a la producción todo el rato.

Tampoco quiero "hacer trampas", ni quiero samplear nada. Este aspecto me obsesiona un poco, pero tampoco tengo disciplina en ese ámbito, así que me está resultando difícil. Creo que componer por mí misma también puede ser un poco complicado. Si soy sincera, me gusta tener al menos a otra persona al lado que me retroalimente de ideas, porque a veces me llego a cuestionar si es lo suficientemente bueno. Por eso necesito a alguien más que me confirme que la idea es buena para poder seguir trabajando en ella con seguridad.

Love Me Land no es un lugar físico, sino un estado mental al que vas cuando eres muy feliz y estás muy enamoradx

P: Publicaste Love Me Land hace poco. ¿Qué te inspiró a escribir el tema? ¿Cuál es la historia detrás de esta canción?

R: Esta canción es sobre mí enamorándome. Sobre cómo creía que no estaba preparada -porque, definitivamente, no lo iba buscando- y de repente... BAM! Estoy súper enamorada. No diría que vino de la nada, pero sí que fue muy repentino. De un momento a otro te encuentras en una atmósfera en la que todo es perfecto. Love Me Land es un lugar en tu cabeza y en tu corazón al que vas cuando eres muy feliz y cuando amas de verdad a alguien. No es un lugar físico, sino un estado mental: "Creía que nunca iba a estar aquí y de repente, mírame, estoy en p*** Love Me Land". Fue muy divertido componerla porque, al fin y al cabo, está inspirada en mi vida y es cómo me siento ahora mismo.

P: ¿Cómo fue trabajar con Julia Michaels y Justin Tranter?

R: Siempre es un placer. Coincidí con ellos un poco antes de componer esta canción y son las personas más majas del mundo. No solo son los mejores compositores, sino que también son personas muy buenas para trabajar. A veces, cuando vas a una sesión de composición, escribes sobre algo que es muy personal -si quiere compartir sobre tus experiencias y escribir sobre tu vida-, y muchas veces estas pueden resultar también en una sesión de terapia. Siento que trabajar con ellos saca lo mejor de cada uno y sobre todo muestra la cara más honesta y verdadera de una persona. Adoro trabajar con ellos, tienen muchísimo talento y ya estoy deseando volver a hacer algo juntos. Son brillantes.

P: Junto con el single, también llegó un vídeo musical. ¿Cuál fue la parte más difícil de la coreografía, si es que hubo alguna?

R: Una de las partes que más me costó fue en la que me agacho sobre una de mis rodillas y tengo que girar hacia un lado. Parece fácil, pero no lo es. Todo es difícil cuando se hace por primera vez... todo lo que tienes que hacer es practicar. Por ejemplo, puedo tocar el violín muy bien pero seguro que fue muy difícil la primera vez... solo hay que practicar.

P: ¿Cuántas veces ensayaste para que el baile saliera perfecto?

R: Ensayé bastante. Normalmente tengo un día de ensayo pero esta vez tuve tres. Eso es un 300% más de preparación. Me encanta bailar y no es algo que hago por primera vez, pero pude aprenderme el baile el primer día y emplear el resto para pulirlo y hacer que luciera bien. Aparte, también ayudó que el vídeo no se grabara en una sola toma, así que pude hacer el estribillo tres veces, y las estrofas otras tres veces... Si hubiera sido en una sola toma habría sido otra historia totalmente diferente. En general, fue muy divertido y me lo pasé muy bien.

Además, quise enseñar esta faceta de mí porque me encanta bailar y creo que el baile encajaba perfectamente con la canción y el rodaje fue bastante 'corona friendly'. Fue dirigido por la directora sueca Viivi Huuska, que estuvo en el set vía telemática a través de una videollamada por iPad. Parecía el personaje de Karen, la mujer de Plankton, en Bob Esponja (ríe). Y creo que el resultado fue muy bueno.

Lo que me gusta de escribir sobre el amor es la atracción que compartes con alguien y esa es la parte divertida, al menos para mí

P: Ya has dicho que Love Me Land va de ser capaz de enamorarse otra vez. Entonces, ¿para ti qué es más fácil: escribir sobre estar enamorada o sobre una ruptura?

R: ¿Sabes qué? Creo que es facilísimo pensar sobre querer tener sexo con alguien. No creo que sea fácil hablar de estar super enamorado. Para mí, siempre debe tener un elemento picante, un punto de sensualidad... Lo que me gusta de escribir sobre el amor es la atracción que compartes con alguien y esa es la parte divertida, al menos para mí. Y eso lo encuentro fácil, aunque sobre el corazón roto también.

Es difícil escribir sobre estar enamorada porque no quiero sonar ñoña... Y muchas veces me encuentro a mí misma siéndolo cuando estoy enamorada, pero a pesar de esto tiene que haber un elemento... como en Love Me Land lo es el beat. Debe ser sexy, tener sensualidad y misterio para que a mí me guste... Escribir sobre lo mucho que te gusta alguien es lo que me resulta fácil.

Zara Larsson: de adolescente a adulta

P: Echando la vista atrás, ¿cuánto has cambiado tanto personal como personalmente desde tu primer álbum?



R: Ambas van de la mano. La mayoría de canciones han sido inspiradas por mi vida (no lo son todas, no tiene por qué ser así), y según he ido creciendo mi música también lo ha hecho conmigo.

Quizá sería más fácil ver ese crecimiento desde la perspectiva de una persona que no fuera yo -porque al convivir conmigo misma todos los días de mi vida no me he visto crecer como tal-, pero diría que puedo apoyar causas que me he interesan y he experimentado más cosas desde que saqué So good, porque en esa época era una adolescente y ahora me siento como toda una mujer joven.

Muchas cosas han cambiado: he tenido novio, hemos roto, me he vuelto a enamorar, ya no vivo con mis padres… me siento como una verdadera adulta. He viajado mucho, he hecho cosas con mis amigos, he hecho nuevos amigos, he perdido amigos… porque esas cosas pasan en la vida. Todo esto, junto al hecho de que hago música pop y agrado a las masas (ríe)… también me permito el lujo de ser influenciada por las cosas que son tendencia, - pero como todo el mundo, no me malinterpretes-, ya sea de forma consciente o no. Y no solo en la música, también en moda, por ejemplo. No sé, me gusta inspirarme sobre lo que está pasando.

Siempre me ha gustado siempre el R&B y eso se mezcla con mi pasión por ABBA. Precisamente ABBA es un grupo que ha inspirado mucho Love Me Land, porque quería hacer algo como Lay all your love on me, con un estribillo corto y algunas melodías chulas en las estrofas, las armonías… Pienso que si a la gente le gusta So Good, mi anterior trabajo, probablemente también le guste este. No es un giro de 180 grados, musicalmente hablando. Me encanta el pop y me encanta lo que hago.

Nuevo disco en camino

P: ¿Cuántas canciones tendrá tu nuevo disco? ¿Cuándo podremos disfrutarlo al completo?



R: Cerca de 12 canciones. El álbum estará disponible para después de verano, pero antes lanzaré un nuevo single. Estoy entre dos canciones -para que veas lo indecisa que soy-, aunque ya he grabado el videoclip para una de ellas. Sin embargo, las dos son super buenas y no estoy preocupada por eso. Los dos temas son muy guays: bailables como Love Me Land y uptempo.

P: ¿Habrá alguna colaboración?

R: Ahora mismo está siendo muy difícil porque quiero colaborar con muchos artistas, pero también quiero que sea algo orgánico, compuesto por los dos... Ya veremos, las posibilidades están hay, así que puede que haya alguna sorpresa.

Sobre Rosalía y la música latina

P: ¿Con qué artista (con el que aún no hayas trabajado) te gustaría hacer una canción?

He empezado a escuchar muchísima musica dance desde que estoy en casa. He visto muchos videoclips y he descubierto un dúo llamado The Blaze. No los había escuchado antes y ahora estoy totalmente obsesionada con ellos. Sería muy guay... Y hacer un vídeo de ensueño con ellos me encantaría.

También me encantaría hacer algo con Rosalía. Es muy guay y parece la chica más dulce del mundo, así que sí, definitivamente Rosalía me haría mucha ilusión.

P: Hace unas semanas Dua Lipa sacó una canción con J Balvin y Bad Bunny. ¿Estarías tú también dispuesta a colaborar con artistas latinos?

R: ¡Sí, me encanta esa canción! Por supuesto que estaría dispuesta. Sería muy divertido. También querría hacer un vídeo monísimo bailando como el de One Day. Adoro la energía latina. Hace poco estuve en Cuba y en todas partes se escuchaba un ritmo que hacía que fuera imposible quedarse quieto en el asiento.

La música en español y La Casa de Papel son la razón por la que quiero aprender español. Me digo: por qué no, y cuando creo que lo entiendo quito los subtítulos. Luego me doy cuenta de que tengo que activarlos de nuevo (ríe).

La comunidad latina es super guay. Hay gente con mucho talento y tengo la sensación de que va a ser el género más grande del mundo... Es genial ver la manera en la que está creciendo.

P: ¿Tienes planeado algún concierto pronto? ¿Cómo vislumbras el futuro de los shows?

R: Esta situación está siendo muy incierta, por lo que no tengo un tour ni nada planeado de momento… Y supongo que será muy difícil hasta 2021. Espero que podamos al menos celebrar festivales de música en verano, pero hasta entonces todo es una incertidumbre y eso es lo que asusta a muchos artistas.

Estoy en una posición en la puedo decir que no me falta de nada, y no tengo que preguntarme cómo voy a pagar el alquiler o cómo voy a poner comida en la mesa, pero muchos artistas sí. Por ejemplo, mi banda no tenía en mente que esto pasara, ¿qué van a hacer?

No solo lo están sufriendo los grandes artistas. La industria de la música es enorme: La gente que construye los escenarios, que conduce los autobuses… Es una comunidad muy grande y todo el mundo se está viendo muy afectado por la situación. Quizá el próximo año pero por ahora solo quiero que la gente esté segura y sana… y espero que volvamos pronto a la normalidad no solo los artistas, sino todo el mundo. Echo de menos estar de gira pero también viajar con mis amigos.