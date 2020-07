Sam Smith vuelve a apostar por las baladas románticas en ‘My Oasis’

Sam Smith puede presumir de ser uno de los baladistas más solicitados del momento. El británico ha demostrado que a la hora de hablar sobre amor en sus canciones no hay quien lo supere.

Tras haber lanzado el tema I’m ready el pasado mes de abril junto a Demi Lovato, donde apostaba por un ritmo más movido, el joven de 28 años ha lanzado My Oasis. Esta vez apuesta por un medio tiempo cargado de sonidos sorprendentes. De hecho, ha colaborado con el nigeriano Burna Boy, quien le da su propia personalidad al tema. Con una producción excelente, Sam apuesta incluso por la guitarra española en uno de los momentos de la canción. Vamos, que My Oasis tiene de todo un poco.

En cuanto a la letra, el bueno de Sam ha vuelto a hablar de amor. El cantante cuenta una relación que no llega a buen puerto, ya que no es correspondida. De hecho, explica que estar enamorado de alguien que pasa de ti es como estar en caída libre. Lo hace con unas preciosas metáforas para explicarlo, citando al océano y su capacidad de mantenerlo totalmente abstraído.

My Oasis se convierte en el último single del cantante. Recordemos que a lo largo de los últimos meses ha ido lanzando canciones que seguramente formarán parte de su próximo álbum de estudio.

Sam Smith decidió retrasar el lanzamiento de su tercer álbum de estudio que tenía previsto salir en marzo y que iba a llevar el nombre de To Die For. Debido a las extraordinarias circunstancias que nos han tocado vivir en los últimos meses por el coronavirus, el cantante comunicó que iba a cambiar varias partes de su disco empezando por el nombre. Y es que el título no era nada apropiado para las circunstancias. De momento, el británico no ha dicho ninguna fecha concreta para este nuevo álbum, aunque prometió a sus seguidores y seguidoras que saldría antes de que acabase el año.