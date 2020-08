Cuesta reconocer a Adele en su homenaje a Beyoncé

Que Adele ha cambiado completamente su imagen es algo que ya no es noticia porque llevamos varios meses viéndola completamente cambiada. No es muy activa en redes, pero sus últimas fotografías han dejado constancia de ese cambio que ha impactado a todos sus seguidores. Dicen que ya ha perdido unos 70 kilos y eso hacen que cueste reconocer en ella a aquella cantante que conquistó a medio mundo con canciones como Someone like you.

Pero es que su vida ha sido un cambio constante en los últimos años tras su divorcio y retirada temporal de la música. Lleva tiempo anunciando nuevo disco y las expectativas cada vez están más altas, sobre todo, teniendo en cuenta los referentes que tiene.

Siempre se ha manifestado fan absoluta de Beyoncé y ha vuelto a hacerlo en las últimas horas. Ha publicado una foto en la que la vemos vestida con una camiseta de la misma colección que luce la afroamericana en el vídeo de Black is King, su último trabajo. Esa media luna que ya se ha hecho tan reconocible.

“Gracias reina por hacernos sentir siempre tan amados a través de tu arte”, escribía junto a la imagen en la que podemos verla señalando una fotografía de ese videoclip que aparece colgada en la pared sobre la chimenea. Sin duda un lugar privilegiado. Y, una vez más, su apariencia física ha vuelto a ser centro de muchos comentarios.

Pelo largo y rizado, sin maquillaje y con unas facciones muy cambiadas. Eso ha dividido a sus seguidores. Las hay quien han vuelto a dejar claro que ella es tan reina como su ídolo. Pero también, los que no entienden un cambio físico tan radical y la critican por ello. Sin duda, su pérdida de peso sigue siendo un tema central.

Aunque hay otros que prefieren centrarse en lo importante, como Rita Wilson, la mujer de Tom Hanks que ha resaltado la importancia de este tipo de mensajes de mujeres apoyando a mujeres. Sororidad que está consiguiendo que empiecen a cambiar las cosas para el universo femenino.

Por su parte, la actriz de Juego de Tronos, Maisie Williams pedía ya una colaboración y eso, seguro, que dejaría al mundo impactado.