Adele: Todo lo (poco) que sabemos sobre su nuevo disco

2020 iba a ser el año de lanzamiento del cuarto álbum de estudio de Adele. Y digo iba porque parece ser que ya no será así. La crisis provocada por la pandemia mundial del Covid-19 habría trastocado los planes de la intérprete que sin embargo se ha puesto manos a la obra con el sucesor de 25.

Tenemos claro que este nuevo álbum vendrá muy marcado por el nuevo aspecto de la cantante británica. Ella misma se ha encargado de poner buena parte del foco de atención en sus escasas publicaciones en redes sociales.

Desde luego no ha sido una situación sencilla para ella superar el divorcio de su pareja, Simon Konecki, pero su hijo, su trabajo y sus rutinas de ejercicios diarios la han fortalecido hasta volverla casi irreconocible.

En cualquier caso lo que no va a cambiar de ninguna manera va a ser su prodigiosa voz. Adele ha decidido que su cuarto trabajo de estudio esté repleto de soul con un sonido más ecléctico y no tan cercano al pop según ha informado una fuente a The Sun.

Para ello la cantante británica estaría trabajando con Raphael Saadiq (Whitney Houston, Joss Stone, Snopp Dogg, Solange) en la producción. No sería el único gran nombre implicado en el proyecto. El compositor y solista John Legend también podría formar parte del equipo de Adele según señala el diario The Mirror.

Siempre según estas fuentes, la autora de hits como Hello, Rolling in the deep o Someone like you estaría "volcando toda su alma y su corazón en esta grabación mostrando como se siente después de su divorcio".

Ninguna de estas informaciones señala a qué altura del proceso de grabación está Adele. El proceso creativo lleva varios meses en marcha ya que a comienzo de 2019 Adele se reunió con su discográfica con la clara intención de escribir en Londres y elegir las canciones de su álbum. De hecho contactó con varios músicos para reunirse en el estudio y empezar a trabajar en las diferentes composiciones.

Todo parecía encaminado a septiembre de 2020 como ella misma se encargó de anunciar durante la boda de una de sus íntimas amigas. Adele fue la encargada de oficiar el enlace de la feliz pareja (Laura y Hugo), poco después se subió a un improvisado escenario para actuar y fue entonces cuando soltó lo que millones de personas estaban esperando escuchar desde hace tiempo. "Expect my album in September" ("Podéis esperar mi disco para septiembre") dijo claramente entre los aplausos y jaleos del resto de invitados justo antes de empezar a cantar Rolling in the deep.

Ver esta publicación en Instagram 5 ciders in 👌🏻 Una publicación compartida de Adele (@adele) el 27 Jun, 2020 a las 2:52 PDT

Pero su manager ya ha confirmado en varios medios que de septiembre nada y todo debido a la pandemia mundial que ha castigado (y sigue castigando) severamente al Reino Unido. "No va a estar listo en septiembre. Lo estará cuando lo esté. Estaba trabajando y de pronto todo el mundo se para. No puedo dar una fecha oficial. Tiene música preparada pero sigue trabajando" explicó Jonathan Dickins a MusicWeek.

¿Y el título del disco? Pues hay quien ya se ha aventurado a dar la cifra del título del álbum: 31. Fue la propia Adele la que publicó un mensaje muy significativo en redes: "Los 30 me pusieron a prueba de manera muy dura pero estoy intentando apoyarme en todo. No importa cuánto tiempo estemos aquí, la vida es constante y complicada algunas veces. Los 31 van a ser un gran año y los dedicaré completamente a mí misma. Por primera vez en una década, estoy lista para sentir el mundo alrededor de mí".

Pero Adele ya dejó claro que la trilogía 19, 21, 25 había finalizado. ¿Cumplirá con su palabra o los hechos sucedidos los dos últimos años le harán cambiar de opinión?