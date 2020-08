Toñi Moreno comienza la semana “enredada” en la cama con su persona favorita

Toñi Moreno ya tuvo la oportunidad a principio de verano de disfrutar de sus vacaciones, las primeras con su pequeña Lola con la que ha disfrutado al máximo. Pero ahora toca trabajar. Está sustituyendo a Emma García en Viva la vida cada fin de semana. El programa al que tiene que enfrentarse a colaboradores como José Antonio Avilés con el que ha tenido sus más y sus menos esta semana.

El caso es que ella mantiene la cercanía y naturalidad que aporta a todos sus programas y a su vida fuera de cámaras. No hay más que ver la foto que publicaba este finde sin maquillaje. “Sin filtros, sin maquillaje, sin dobleces ... así me gusta ir por la vida. A veces no te lo ponen fácil eh?, pero hay que luchar por mantener tu esencia, aunque sientas que nadas a contracorriente”, escribía junto al selfie en el que podemos verla sin ningún tipo de artificio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73) el 2 Ago, 2020 a las 1:55 PDT

Una naturalidad, afortunadamente, cada vez más habitual. Este fin de semana también veíamos a Jennifer Lopez compartir su cara de recién levantada. Y es que los complejos pasan a un segundo plano y la aceptación de uno mismo, en todos los aspectos y momentos, cobra protagonismo.

La presentadora no duda en compartir los buenos momentos de su vida que no solo tienen que ver con la televisión. También nos muestra su día a día y este lunes ha decidido compartir cómo se levanta por las mañanas: “No es mala manera de empezar la semana. Enredadas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73) el 2 Ago, 2020 a las 10:13 PDT

Junto a esta frase, una imagen de sus piernas enredadas con las de la personita más importante de su vida, su hija Lola. “La mejor manera!”, aseguraba su compañera en Mediaset, Ana Terradillos.

Y no es la única que lo piensa vistos los comentarios que aseguraban que ser madre es lo que tiene. Muchos han hecho hincapié en lo mucho que ha crecido la pequeña, y eso que solo podemos verle las piernas.