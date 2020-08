Mencionar a Alan Parker es recordar el conflicto ético y moral del ser humano. Él se encargó de retratarlo en películas tan geniales como variopintas. Por ejemplo, El expreso de medianoche, su cinta más famosa, aquella que disuadió a toda una generación de jóvenes a viajar con drogas y que puso en el punto de mira la política penitenciaria de Turquía, pues retrataba con total brutalidad la dejadez de las autoridades en las cárceles turcas.

Aquella película sobre un joven detenido y condenado a décadas de cárcel por llevar hachís en un aeropuerto turco se convirtió en un icono, un reflejo de lo que podía pasarte si viajabas al extranjero y decidías pasar de las normativas internacionales.

En cierto sentido todo el cine de Parker gira en torno a la misma idea milenaria: la lucha del bien contra el mal, lo justo contra lo injusto. A veces de forma más que acertada y reflexiva; otras, bajo el tamiz de la soberbia extranjera. En el caso de El expreso de medianoche, el ministerio de Exteriores de Turquía denunció que era exagerada y dañaba la imagen del país. Y ciertamente lo hizo, porque el retrato que hizo Parker del sistema penitenciario del país estaba aderezado con una pizca de morbo hollywoodiense, tan dado a los excesos.

Así fue que tanto Billy Hayes, el hombre cuya historia real se retrata en la película, como el cineasta Oliver Stone, que en este caso ejerció de guionista, tuvieron que pedir perdón por el daño que causó. Todo un ejemplo de cómo una obra podía poner en jaque la integridad moral y económica de un país y crear un conflicto diplomático. Alan Parker sabía hacernos reflexionar. Provocarnos.

Alan Parker era un hombre de cine extraordinario, comprometido con su tiempo, controvertido en las formas, siempre interesante. Sus películas son un festín para los ojos, la mente, y el alma. Abanderó un cine comercial, de calidad e independiente, cada vez más difícil de ver. DEP pic.twitter.com/V71CY4n7iK — JA Bayona (@FilmBayona) July 31, 2020

Él, que era británico, trabajó prácticamente toda su carrera en Estados Unidos. Más allá del Expreso de medianoche tiene películas igual de geniales. Por ejemplo Arde Mississippi, protagonizada por Willem Dafoe y Gene Hackman, un oscuro retrato del racismo, del virus supermacista del Ku Klux Klan y de su influencia en uno de los estados más racistas América, donde todos los días "desaparecían" activistas de los derechos de los negros y sus vecinos amanecían atemorizados por las cruces ardiendo en las calles y parques. Una película escalofriante que merece la pena reivindicar tras el Black Lives Matter.

Lo curioso en la carrera de Parker es que fue un cineasta polifacético que trató un sinfín de géneros. Se puso al mando de El corazón del ángel, aquella película en la que Robert De Niro y Mickey Rourke comenzaron una de las relaciones de odio más sonadas de Hollywood (puedes leerlo aquí). En el nuevo siglo se enfrentó a películas tan taquilleras como La vida de David Gale, una constante en nuestros televisores. También dirigió Las cenizas de Ángela y The Commitments, ambas en su tierra natal.

Sin embargo, una de las facetas en la que más destacó fue en el género musical. Fue él quien dirigió con guion de Roger Waters la película Pink Floyd: El muro, un brillante homenaje onírico-surrealista a la mítica banda Pink Floyd. También creó Fama, el musical de 1980 de la era post-Grease que inspiraría a la Metro Goldwyn Mayer a producir un remake bastante penoso en 2009. El éxito de estas dos películas le llevó a dirigir un puñado de videoclips de Madonna: Another Suitcase in Another Hall, Don't Cry for Me Argentina o You Must Love Me.

Precisamente ha sido la Reina del Pop quien le ha dedicado uno de los más sentidos homenajes al cineasta. "Estoy muy triste de haber escuchado que Alan Parker ha muerto. Fue uno de los mejores directores con los que he trabajado (en la película Evita). Me enseñó mucho, creyó en mí, me llevó hasta el límite para hacer una película increíble. ¡Gracias!

Otro de los que ha querido dar un último adiós a Parker ha sido Antonio Banderas, quien también trabajó junto a Madonna en Evita, un musical escrito por Andrew Lloyd Weber (Cats) inspirado en la figura de Eva Perón, la primera dama argentina. "Querido Alan, adiós. Gracias por tenerme en EVITA y gracias por tu sabiduría cinematográfica. Ahí queda todo lo que has hecho, que ha sido mucho y bueno", escribió el malagueño.