Katy Perry enseña una de las nuevas canciones de ‘Smile’, su próximo disco

Katy Perry ya está en la recta final de dar a luz a su esperado bebé. Y no, no estamos hablando de su embarazo (aunque también), sino de su quinto álbum de estudio. La cantante, a pesar de haber retrasado el lanzamiento de este proyecto un par de semanas, parece que ya lo tiene todo preparado para dar a sus fans eso que tanto ansían: nuevas canciones con las que poder disfrutar lo que queda de verano.

Es por ello que durante #SmileSundays, un encuentro virtual que tuvo lugar el domingo, la artista quiso enseñar un pequeño adelanto de Not the End of the World, track incluido en su próximo proyecto.

Perry desveló las diferentes portadas de la edición limitada que podremos adquirir el próximo 28 de agosto. La intérprete de Never Worn White confesó que una de sus canciones favoritas del disco es What Makes a Woman: "Es una gran canción sobre cómo las mujeres somos versátiles e increíbles, y ahora mismo, mientras creo vida, me estoy dando cuenta de este nuevo nivel de adaptación", expresó.

Sin embargo, también admitió que le encanta Cry About It Later porque aunque hay muchos temas empoderantes e introspectivos, este en concreto, va sobre cómo a veces necesitas un par de tragos para no pensar en la persona que estás intentando superar.

Además, anunció que el videoclip de Smile verá la luz el 14 de agosto, y que los tracks de Never Really Over y Harleys in Hawaii también contarán con vídeo musical. ¿Cuántas ganas tienes de escucharlo?