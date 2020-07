Katy Perry presenta Smile, su quinto disco de estudio

Resulta inevitable acordarse de Britney Spears al ver la forma en la que Katy Perry ha confirmado el nombre de su nuevo álbum de estudio. Al igual que la Princesa del Pop hizo en Circus, la solista californiana ha optado también por la temática circense como imagen para su quinto álbum de estudio del que ya conocemos su título: Smile.

La cantante aparece caracterizada como una payasa melancólica en la portada donde luce vestido a cuadros azul y blanco, nariz roja reglamentaria de payaso y donde tapa convenientemente su barriga de embarazada.

Todo parece estar listo para que el próximo 14 de agosto recibamos el quinto trabajo musical de Katy Perry que intentará volver a alcanzar las exitosas cifras de ventas que su anterior elepé, Witness, se resistió a ofrecerle y que la llevaron a una profunda depresión.

De hecho, la reflexión personal sobre ese periodo y el hecho de utilizar la temática del circo y los payasos en la portada de Smile puede ser una metáfora muy conveniente sobre cómo la solista californiana pudo sentirse durante uno de los peores periodos de su carrera musical y de su vida personal.

Por fortuna, la cantante ha visto la luz al final del tunel con la ayuda de Orlando Bloom con quien pronto se casará y aumentará la familia aunque siempre esté el amor de Rosalía de trasfondo.

Las canciones de Smile

Daisies fue confirmado como el primer sencillo oficial del quinto disco de Katy Perry, Smile. Pero no es la única canción cuyo título ya sido oficialmente confirmado. La propia vocalista anunció que le había dedicado una canción a su hija llamada What makes a woman. Teary eyes también ha sido otra de las canciones cuyo nombre estará en el repertorio final.

Lo que no sabemos es lo que pasará con canciones previas ya editadas como Never really over, Small talk, Harleys in Hawaii y Never worn white que no formaron parte de Witness (2017), su último álbum hasta la fecha.