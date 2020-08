Frank Ocean, conmocionado por la muerte de su hermano de 18 años en un accidente de tráfico

Frank Ocean, es uno de esos raperos admirados por su comunidad que siempre se ha mantenido fiel a sus principios. Por eso, no dudó en hacer pública su condición bisexual asegurando que el gran amor de su vida había sido un hombre. Declaraciones que recibieron el apoyo de Beyoncé y Jay Z.

Pero no todo son luces en su curriculum. En 2012 fue detenido en California por conducir con exceso de velocidad y con el carnet suspendido. Sin duda, algo que habrá recordado tras recibir este domingo un gran mazazo. Su hermano de 18 años, Ryan Breaux, moría en un accidente de tráfico.

El suceso tuvo lugar la madrugada del domingo cuando el joven viajaba con un amigo en un coche que se salió de la carretera y acabó colisionando contra un árbol. El coche acabó envuelto en llamas y a las autoridades locales no les quedó otra que declarar el fallecimiento de ambos jóvenes.

Aunque todavía es pronto para confirmar qué es lo que sucedió, las primeras investigaciones apuntas a que iban a gran velocidad, perdieron el control del vehículo y se salieron de la calzada hasta desencadenar el trágico desenlace.

Su hermano mayor todavía no se ha pronunciado, pero sí ha publicado una serie de fotografías suyas junto a su hermano. Sin duda, la familia tiene que estar pasando uno de sus peores momentos ante esta repentina pérdida.

La que sí se ha pronunciado es una de las amigas del fallecido, Cambria Aguilar: “Ry, no creo que pueda recuperarme nunca. Te amaré por siempre. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Desearía haber respondido esa llamada la otra noche, nunca habría colgado. No puedo imaginar la vida sin ti. Impactaron al mundo y su memoria durará para siempre. Descansa, mi ángel”.

Ahora tienen por delante un tiempo complicado en el que tendrán que ir asimilando, poco a poco, esta lamentable pérdida.