Shakira, King África, Amaral y otros artistas cuyas canciones del verano fueron nº 1 de LOS40

Ay, ¡cómo nos gusta la nostalgia! Recordar dónde estábamos hace cinco años, diez, quince o incluso 25 nos llena de satisfacción. Y es que, reconozcámoslo, este 2020 está siendo un tanto extraño y cualquier verano anterior es recordado con cariño. Una semana más, en Del 40 al 1 hemos querido subirnos a nuestra máquina del tiempo y ver qué números 1 coronaban la lista a principios de agosto de otros años.

Lo curioso de este viaje musical es que muchas de estos temas han pasado a la historia, convirtiéndose en canciones del verano. De este modo, si viajamos a la primer semana de agosto de 2019 encontramos a Mabel y su Don’t Call Me Up en lo alto de la lista. ¿Cuántas veces bailamos el tema de fiesta?

Si viajamos a hace cinco años, concretamente a agosto de 2015, escuchamos que en el número 1 sonaba Five More Hours de Chris Brown y Deorro. Un tema que coronó todas las listas dance del momento. ¡Y no nos extraña!

Si seguimos retrocediendo en el tiempo y llegamos a 2010, encontramos a Shakira con su Waka Waka. Aquel verano, donde la colombiana puso banda sonora al Mundial de Sudáfrica, la canción coronó la lista todo julio y agosto. ¡Y es que no había quien destronase a Shakira! La canción solo en España consiguió ocho certificados de platino. ¡Una barbaridad! Hoy en día, sigue siendo una de las canciones del verano más recordadas de la última década.

Si volvemos a 2015 encontramos a Amaral con su temazo Días de verano. Aunque ella diga “no quedan días de verano” en la canción, todavía le quedaba todo agosto coronando la lista. El tema formó parte de su cuarto álbum de estudio Pájaros en la cabeza, que vendió 700.000 copias solo en España. ¡Bum!

En 2000, el primer número 1 de agosto fue La Bomba, literalmente. King África, quien reinaba todos los veranos con sus canciones, se posicionó en lo más alto de la lista. Lo curioso es que esta canción es realmente del grupo boliviano Azul Azul y fue lanzada en 1998. Eso sí, en España la conocimos dos años después gracias a la versión de King. ¿Quién no la ha cantado a pleno pulmón?

La cosa se pone romántica si viajamos un cuarto de siglo para atrás. Luz Casal cantaba desde lo más alto la preciosa canción Entre mis recuerdos. ¿Fueron todas ellas canciones del verano para ti?