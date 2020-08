Todo lo que debes saber de Star, la nueva plataforma de Disney

Disney se está convirtiendo en una de las multinacionales más importantes del mundo. No solo su crecimiento está siendo exponencial gracias a la influencia de su plataforma Disney+ (y eso que aún no ha llegado a Latinoamérica), sino que la compra reciente de Fox, los productos de Marvel y hasta de la saga Star Wars han hecho que sus películas y series sean las más ansiadas por todo tipo de públicos, ya no solo por los fans del cine de animación.

Ayer mismo su CEO, Bob Chapek, anunció dos elementos clave que iban a marcar el futuro del entretenimiento: primero, que estrenarían Mulán simultáneamente en salas y Disney+, lo que sienta precedente para que otros blockbusters sigan la misma línea en un futuro; segundo que la Casa del Ratón tenía intención de sacar una nueva plataforma, Star, para proyectar sus contenidos fuera de Estados Unidos.

¿Qué implica eso? Que todo el contenido no disponible en Disney+ (es decir, aquellos productos de ABC, 20th Century Fox, Searchlight y FX) se lanzará directamente a Star. Eso sí: sempre y cuando sea contenido original y no de terceros, como sí que ocurre en la plataforma Hulu, que contiene películas con derechos de emisión pero que no han sido producidos directamente por ninguno de esos estudios.

No hay fecha específica para la llegada de Star a continente europeo, aunque se prevé que aterrice en 2021. Disney quiere comerse el mercado extranjero y dice haber desarrollado una app muy similar a Disney+, cuya tecnología ya está a punto. Y aunque en realidad Star ya lleva tiempo funcionando en países como India, sería una gran noticia poder tener a mano todas esas obras que, por su calificación de edades, han quedado fuera de su actual plataforma.