El Alfa, otro artista de urban latino que se niega a grabar con Tekashi 6ix9ine

Tekashi 6ix9ine es un nombre que hemos escuchado con fuerza en los últimos meses. Tiene sus luces y sombras y es que está cumpliendo una condena que ha sido rebajada tras colaborar con las autoridades para desmantelar una pandilla de delincuentes. Ser un chivato es algo que otros artistas, como Anuel AA, no le perdonan. Ya aseguró que no volvería a grabar con él porque su ética va por encima de todo.

No ha sido el único que ha rechazado trabajar con él. Aunque ha demostrado ser tendencia tras, Trollz, la colaboración con Nicki Minaj que lanzaron esta cuarentena mientras permanecía bajo arresto domiciliario.

“🌈JURE no descansar hasta que mi género sea “MUNDIAL” 🌈te amo DIOS 🚨🇩🇴🚨🇺🇸🇲🇽🚨EL ALFA Ft #69 🌈 YO SOY LA NUEVA PANDEMIA!!!🌎mundial🚀🪐🚀🙃🚨🌎 solo dire!! Al que DIOS se lo dio san Pedro se LO bendiga!! #noticias #MUNDIAL #ELANIMAL #singapurchallenge”. Con estas palabras El Alfa anunciaba su próxima colaboración con Tekashi.

Una semana después y tras leer muchas críticas al respecto, ha dado marcha atrás y ha desvelado que, finalmente, no grabará con él el remix de Singapur: “NO VOY A ENSUCIAR 12 AÑOS DE CARRERA!! LO DE #69 NO VA REPITO YA NO SE VA A GRABAR CON 69!! ATT: #ELANIMAL ♥️ #TeAmoDios”.

En seguida muchos de sus compañeros urbanos han aplaudido su decisión. “Es de hombres rectificar y no tan solo ibas a ensuciar tu carrera, que es secundario... estamos hablando de la dignidad, y perder el respeto de la gente que verdaderamente te hizo... (LA CALLE) El mensaje llegó y a usted que es el máximo exponente de RD a nivel mundial, no le hace falta grabar con ese huele bicho y darle a pensar a los fanáticos y estos niños ratas que lo que él payaso ese hizo, está bien! La calle es pa hombre y hay que poner los códigos como prioridad @elalfaeljefe #siempretemponuncatekashi”, comentaba Tempo.

Claro que Tekashi tiene sus seguidores que no han dudado en defenderlo ante tanto ataque.