Miley Cyrus comparte un adelanto de su nueva canción

Miley Cyrus está de vuelta. La cantante estadounidense lleva días lanzando pistas sobre su nueva música en las redes sociales. De hecho, este mismo 5 de agosto, la intérprete de Malibu alimentaba el hype con un vídeo en sus redes sociales donde aparecía de adolescente. “Conozcan a Miley Cyrus…de nuevo”.

De este modo, parece que la artista está preparando una nueva era musical que precederá a su EP de 2019 y que llevaba el nombre She is coming. La artista de 28 años publicó este trabajo, demostrando una nueva faceta suya donde volvía al pop con toques dance.

Pero la cosa no se ha quedado ahí. La artista ha compartido un vídeo en sus redes sociales donde aparece escuchando un tema. ¿Y cuál es? Nada más y nada menos que el próximo que va a lanzar.

En el vídeo vemos a la artista en primer plano grabándose desde el móvil en una sala. Miley se mueve al ritmo de una música que suena de fondo y cuya voz es la de ella misma. Se trata de una de las nuevas canciones que ha grabado Miley. De hecho, ha acompañado la publicación con el título “Tease” (adelanto).

La artista anunció que She is coming, el EP que lanzó el pasado 2019, solo era el primero de tres trabajos que tenía preparados. Miley aseguró que estaba trabajando en una trilogía que continuaba con She’s Here y She’s Everything, y que darían pie a su séptimo álbum de estudio.

Miley Cyrus ha dado pistas sobre el nuevo sonido que tienen sus canciones. El pasado marzo, la estrella musical aseguró a DJ Smallzy que en este nuevo disco se va a acercar más al rock and roll. Además, la joven tiene claro que este trabajo va a salir pronto: “Estoy preparada para comenzar”. Sin duda, sus seguidores y seguidoras también están preparados para escuchar su nueva música.