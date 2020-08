Melanie C: “¡Dua Lipa es mi crush ahora mismo!”

Melanie C es una de las artistas que más ha revolucionado el panorama musical del último cuarto de siglo. La británica formó parte de las Spice Girls durante los noventa, siendo uno de los primeros grupos musicales de chicas que hablaban sin tapujos sobre el empoderamiento femenino. Una vez que la banda se separó, Melanie continuó haciéndose un hueco en la industria de la música. ¡Y vamos si lo hizo! La artista cosechó éxitos como Never Be The Same Again o I Turn To You.

Ahora, Melanie C se ha conectado al último Instagram Live de LOS40 para hablarnos de su próximo álbum. La británica ha publicado Who I Am, Blame It On Me o In And Out Of Love. Los tres sencillos tienen un aire dance que recuerdan a los noventa y que tan de moda están ahora.

A pesar de llevar más de 25 años en la industria musical, Melanie C nos ha confesado que continúa tan nerviosa como el primer día respecto al lanzamiento de este nuevo trabajo: “Nada ha cambiado. Estás nerviosa y emocionada a la vez de que la gente pueda escucharlo. He pasado mucho tiempo trabajando en ello así que también es un desahogo cuando está todo acabado para que la gente pueda disfrutarlo".

Tras la entrevista que le hizo Cristina Regatero, en LOS40 quisimos saber cuánto ha cambiado su vida desde que empezó en la industria musical a mediados de los noventa. De este modo, le hemos hecho un test comparando sus respuestas de aquella década con las que daría actualmente.

De este modo, le hemos preguntado sobre qué crush tenía en aquel momento, qué serie le volvía loca y cuál fue su primer recuerdo con las Spice Girls. Por supuesto, también le hemos preguntado qué respuestas tiene ahora. ¡Dale al play y conoce un poco mejor a Melanie C!