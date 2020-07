Melanie C: “La próxima semana anunciaré mis shows en España”

Melanie C lamentó no poder estar con nosotros en persona por culpa de la pandemia mundial provocada por el coronavirus Covid-19 pero sí estuvo conectada con los oyentes a través de LOS40 Instagram Live. Y muy pronto su presencia no será solo online sino también física ya que confirmó que la próxima semana dará a conocer sus próximos shows en España.

Unos eventos en los que presentará su nuevo álbum de estudio, Melanie C, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 2 de octubre. Para ir abriendo boca hemos podido disfrutar ya de varios sencillos (Who I am y Blame it on me). El más reciente In and out of love del que habló para sus seguidores en LOS40: "Es un día muy emocionante y espero que vaya muy bien. Mi álbum se publicará el 2 de octubre pero ya se puede prereservar en mi web. Hay un espectacular vinilo así como otros objetos de merchandising que espero que a los fans les gusten".

Han pasado más de dos décadas desde que Melanie C comenzara su carrera musical en la girlband más exitosa de todos los tiempos pero hay algunas cosas que no cambian: "Nada ha cambiado. Estás nerviosa y emocionada a la vez de que la gente pueda escucharlo. He pasado mucho tiempo trabajando en ello así que también es un desahogo cuando está todo acabado para que la gente pueda disfrutarlo".

Melanie C ha apostado por un sonido más electrónico para este nuevo proyecto musical: "Principalmente va a ser un disco con mucho dance. Como véis aquí tengo preparada la mesa de mezclas para el dj set. Empecé hace dos años y medio con este trabajo pero siempre me ha gustado la música dance. Siempre se me ha considerado una artista pop pero he tenido diferentes inspiraciones a lo largo de los años. Pero fue al hacer de dj cuando descubrí la verdadera pasión por la música dance. Así que he querido hacer un disco que haga que la gente baile pero que también lo pueda escuchar. Aunque es un disco dance está repleto de la honestidad de mis letras".

Una apuesta que coincide con una pasión creciente por la música dance: "Es algo que siempre he querido hacer. Cuando tenía 18 o 20 años solía salir bastante y me encantaba lo que hacían esos tios en sus cabinas de dj. Y siempre me decía que yo quería hacerlo pero no tenía el valor suficiente. Con el paso de los años tuve la suerte de disfrutar la música con las Spice Girls, como artista en solitario y también en algunas colaboraciones. Me encontré en un montón de situaciones intimidantes y hasta que un día pensé que tal vez era el momento de probar como dj y aprender una nueva habilidad. Empecé a trabajar con un gran DJ que me enseñó cómo hacerlo... Todavía estoy aprendiendo, soy bastante novata en todo esto pero me enamoré al instante. Creo que es algo muy interesante para mí porque escucho la música de una manera diferente y veo cómo puede afectar en el estado de la pista de baile. Y todo esto me ayuda a hacer mejor música".

La cantante nos demostró sus habilidades como DJ con un set una vez que finalizó LOS40 Instagram Live en el que pudimos escuchar mezcladas canciones como I like it de Cardi B, No good de The Prodigy y Wanna be de Spice Girls, entre otras.

Melanie C reconoce que le gusta incorporar algunas referencias de su época con las Spice en su carrera como solista: "Todo lo que he hecho está inspirado en el tiempo que pasé sobre el escenario con las Spice Girls el último año. Incorporarlo me trajo muchos recuerdos principalmente porque en el vídeo practico artes marciales pero también porque me parece divertido incorporar cosas como esas. En realidad este álbum habla sobre abrazar todos los aspectos de mí misma y quiero animar a la gente a que se sientan orgullosos de sí mismos porque no lo hacemos lo suficiente. Somos capaces de darnos más crédito a nosotros mismos así que realmente quiero que este álbum le diga a la gente que se empodere y se quiera a sí misma"

Las Spice Girls y el empoderamiento

"Hay una gran generación de jóvenes solistas realmente inspiradoras y creo que hay una generación de girl power creciendo y que me inspira. Artistas que hablan de Spice Girls como Billie Eilish, Dua Lipa, Jess Glynne, es decir que hay un montón incluso Adele que vino a uno de nuestros shows en Wembley el año pasado. Así que creo que las mujeres están mostrando su fuerza y su confianza ahora mismo para hablar sobre las cosas que quieren hacer y cambiar" nos contó Melanie C hablando sobre la influencia que la girlband ha tenido en las nuevas generaciones.

Y pese a ser un icono, tiene los pies en la tierra: "Es algo muy dulce porque cuando yo misma o cualquiera de las Spice Girls coincidimos con una de estas jóvenes artistas que nos cuenta que es fan nuestra dejamos de hablar como si fuéramos unas estrellas y nos comportamos como adolescentes. Cuando Adele vino a vernos a nuestro concierto, ella estaba muy emocionada. Actué con Mo, la artista danesa, hace unos años que me presentó a todos sus amigos en el backstage y me hablaban de sus habitaciones, de los niños, de quién le gustaba más de las Spice Girls. Fue algo genial porque ellos habían crecido, logrado el éxito en todo lo que habían hecho pero recordaban a las Spice Girls. Fue algo encantador".

Las agendas de las cinco mujeres británicas más exitosas de la música están a tope pero reconoce que nunca han perdido el contacto: "Depende de lo que pase. Nos hemos visto hace poco y fue encantador. Fuimos a ver a Geri que tiene una casa fantástica en el campo. Estuvimos las cinco que hacia un par de años que no sucedía, dimos un paseo por el bosque, recordamos, nos reímos y fue encantador. Voy a ver a Mel B la próxima semana a su casa. Estamos en contacto constantemente: facetime, grupo de whatsapp... como cualquier grupo de amigos... Ahora mismo no recuerdo qué nombre tiene creo que es... no recuerdo ahora mismo... tendría que mirarlo... Creo que ha tenido un montón de nombres porque es Geri quien lo administra".

La Melanie C de los 90 y la Melanie C de 2020

Aunque antes comentara la solista británica que nada ha cambiado, realmente sí ha habido una evolución en la Melanie C que conocimos en los 90 con respecto a la Melanie C del 2020. La intérprete que en los 90 sentía que Damon Albarn (Blur) era su crush, ahora ha cambiado y prefiere a Dua Lipa.

De Friends y Sexo en Nueva York hemos pasado a Killing Eve en cuanto a gustos en las series y pese a que su madre es la persona más importante de sus contactos en el móvil reconoce que en los 90 tenía a Bryan Adams en su agenda y que ahora David Beckham es más conocido que en aquella época.

Su primer recuerdo de las Spice Girls fue de "Victoria Mel B, Geri, antes de que Ema se uniera a la banda, estábamos en el estudio y pensaba que Geri estaba completamente loca. Mel B era muy guay. Y Victoria era realmente divertida. Lo curioso es que nada ha cambiado. Creo que mi primera impresión sobre ellas no ha cambiado y seguimos siendo así. Mi último recuerdo de ellas fue el paseo que tuvimos hace unas semanas y siempre hay mucho amor y afecto y siempre es muy especial pasar tiempo con ellas. Sí las quiero muchísimo"

En los 90 "soñaba convertirme en una estrella del pop, viajar, dar conciertos y pasar un tiempo maravilloso con las Spice Girls. En 2020 que a la gente le encante este disco, volver a viajar por todo el mundo actuando cuando se pueda y podamos estar juntos me encantará hacerlo. Y que mucha gente escuche y disfrute este disco".