La violenta reacción viral de un exhibidor al conocer que Disney no estrenará ‘Mulán’ en cines

No todo el mundo se ha tomado bien que Disney vaya a estrenar Mulán directamente en plataformas. De hecho, al exhibidor francés que protagoniza el siguiente vídeo la noticia le ha sentado como una jarra de agua fría. Con hielo.

Ataviado con una mascarilla quirúgica, gafas de sol y un bate de béisbol, el hombre ha decidido desahogarse con el cartel de Mulán, donde puede leerse "exclusivamente en cines". Tras reventar a palos el módulo, se acerca a un poster de Tenet de Christopher Nolan, que sí mantendrá su lanzamiento en salas. Simbólico, ¿verdad?

Una reacción más que comprensible debido al desastre económico que está suponiendo para los propietarios de los cines la crisis del COVID-19. Salas cerradas, limitaciones de aforo y, ahora, algunos esperados estrenos cancelados por sus productoras. "Qué mal genio, pero se entiende", escribe un usuario. "Es el primer paso para acabar con las ventanas de exhibición", matiza el director de fotografía Pol Turrents sobre el suceso.

Ayer Disney confirmó que la adaptación live-action de Mulán dirigida por Niki Caro se estrenaría directamente en plataformas debido a la crisis del coronavirus. Aunque en el comunicado oficial se especificaba que en algunos lugares el lanzamiento sería simultáneo en plataformas y streaming, según fuentes consultadas por LOS40 aún eso no está confirmado y, de momento, en España no tenemos claro si Mulán pasará por las salas o no.

Niki Caro, directora de Mulán: "Hay muchos cambios, pero también muchas similitudes"

La fecha prevista de lanzamiento en Disney+ es el 4 de septiembre. La película podrá verse bajo pago de suscripción más una entrada online de 29,99 dólares (alrededor de 25€).