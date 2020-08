Mau y Ricky: “El nuevo disco es lo que nos ha salvado de no volvernos locos”

Mau y Ricky saben lo que es ser artista. El dúo de hermanos lleva toda su vida viendo en casa, a través de su padre Ricardo Montaner, cómo es la industria musical. De este modo, no nos extraña que apostaran por seguir sus pasos y empezasen a dedicarse a la música en cuanto tuvieron edad para colgarse una guitarra.

Una década después, estos hermanos venezolanos se han convertido en todo un referente de la música urbana latina. Gracias a temas como Mi Mala, La Boca o Desconocidos han sumado fans, alcanzando los 12 millones de oyentes mensuales solo en Spotify. ¡Una barbaridad!

Entre giras, ruedas de prensa y colaboraciones musicales, los chicos no habían tenido tiempo para parar, reflexionar y pensar hacia dónde quieren ir con su música. Hasta ahora. El confinamiento ha marcado un antes y un después en la carrera de Mau y Ricky. Los chicos han escrito durante este encierro su segundo álbum de estudio, Refresh, cuyo primer tema ha visto la luz este viernes. Se trata de Papás, un single donde los hermanos han experimentado con el sonido del pop de los noventa, sumándoselo a los ritmos latinos que ya conocemos.

Para contarnos todos los secretos de este nuevo disco, LOS40 ha tenido la oportunidad de charlar con Mau Montaner, el cincuenta por ciento del grupo. Desde Miami, el artista nos ha desvelado algunos de los aspectos de esta nueva etapa musical. También nos ha contado sus planes de colaborar con un artista americano muy potente y de lanzar un Mi Mala número 2 con artistas españolas.

Pregunta (P): ¿Qué tal, Mau?

Mau (M): Aquí en Miami hace un calor y una humedad del carajo (risas). No sabes las ganas que tengo de ir a España. Antes de que empezase todo lo de la cuarentena, iba a ir porque mi esposa nunca ha estado. Además de ir por trabajo, íbamos a aprovechar para que ella lo conociese, pero se nos jodió el plan.

P: ¿Dónde ibais a ir?

M: Íbamos a ir a Madrid y Barcelona. Es que amo España más de lo que te imaginas. Incluso estábamos planeando hacer el Camino de Santiago con la familia de nuevo. Ya lo hicimos, pero queríamos hacer otra ruta.

P: Bueno, ¡hablemos de música! En vuestro nuevo single, Papás, exploráis el sonido del pop de los noventa. ¿Por qué esta década?

M: Yo creo que porque nacimos en los noventa. Fuero los años en los que empezamos a formarnos como músicos. Lo que escuchamos durante aquella época, que era Eminem, Green Day y este tipo de grupos, lo teníamos un poco olvidado. Durante la cuarentena, cuando empezamos a crear el disco, hablamos Ricky y yo que queríamos ser genuinos con toda las influencias que habíamos tenido a lo largo de la vida. ¿Por qué al hacer música urbana no voy a poder mezclarlo con otras influencias? Como Ricky y yo somos músicos, tocamos guitarra y batería, decidimos añadir todos estos elementos noventeros.

Mau y Ricky / Foto cedida por Be The One

P: En el videoclip se puede ver a un hombre leyendo un periódico donde se lee el titular “El nuevo single de Mau y Ricky cura el coronavirus”, ¿qué importancia ha tenido para vosotros la música durante estos días?

M: La música para nosotros es como respirar. Nosotros siempre estamos pendientes de todo lo que sale y nos nutrimos de ello. En la cuarentena, la música que hemos estado haciendo con todas las referencias que hemos cogido ha sido un proceso hermosísimo. Yo creo que ha ayudado mucho a aguantar esta cuarentena y a enfocar lo que queríamos transmitir. Podemos decir que el nuevo disco es lo que nos ha salvado de no volvernos locos. Este disco nos ha ayudado a crear algo que jamás podíamos haber hecho por cuestión de tiempo. Estamos orgullosos con todo lo que hemos hecho.

El nuevo disco es lo que nos ha salvado de no volvernos locos

P: ¿Podemos decir entonces que gracias a la cuarentena tenemos nuevo disco de Mau y Ricky?

M: Totalmente. Si no hubiese sido por la cuarentena no hubiésemos tenido tiempo para hacerlo. Teníamos una gira este año con más de ochenta conciertos. Los últimos años hemos estado haciendo música los raticos que teníamos antes del show o en viajes en avión. Sentíamos la necesidad de sacar el tiempo que nos dio esta cuarentena para crear esa evolución y que fuese un paso hacia delante.

P: ¿Va a ser más calmado este nuevo sonido de vuestro disco?

M: No necesariamente. En el disco hay canciones que son una locura, que vas a poder escuchar cómo la cuarentena empezó a hacernos efecto (risa). Te prometo que vas a amar el disco. Se llama Refresh y creo que va a salir en noviembre. Papás es una de las once canciones que puedes escuchar. Lo vas a amar o lo vas a odiar. Queríamos hacer un disco que no fuese para reacciones tibias. Queríamos que la gente o lo amase o lo odiase. Espero que sea lo primero.

El disco se llama Refresh y creo que va a salir en noviembre

Mau y Ricky / Foto cedida por Be The One

P: Tenéis mucha relación con Camilo, tanto familiar como musicalmente, ¿está involucrado en este nuevo disco?

M: En este disco no tenemos ninguna colaboración. Estamos solo Ricky y yo. Venimos de hacer muchas colaboraciones y sentimos que era necesario hacer este disco nosotros solos. Sentíamos que el sonido que estamos haciendo quizá no puede vivir dentro de otros artistas. Es algo muy distinto. Hay canciones que son bastantes distintas de lo que es el urbano o el pop. Creo que hay una canción que escribimos con Camilo antes de la cuarentena que se quedó para el disco. No pudimos hacer mucho con Cami porque él estaba a full con su álbum y con toda la promo. No pudimos coincidir. Solo hay un tema en el disco en el que participamos juntos en la composición.

P: Acabáis de trabajar con John Legend en Bigger Love, ¿cómo os llegó la oferta? ¿En qué momento llega y os dice que os quiere para el rémix?

M: Es una locura. Yo todavía no me lo creo. Estaba haciendo parrilla para todos los que estábamos encerrados en medio de la cuarentena cuando nuestro mánager nos da las noticias. Casi como si nos hubiese dicho que llegó el paquete de Amazon. Nos lo dijo súper tranquilo. Imagínate, dejé la parrilla a la mitad y me puse con Ricky a escribir la canción. Todo el mundo se quedó con hambre. (risas). Esa misma tarde se lo enviamos. Decidimos ser cuidadosos con la cuestión, le fascinó y nos pidió más.

P: Una vez que colaboras con John Legend, ¿a qué aspira uno en la música?

M: Pues ya después de eso ya no sabemos más qué hacer. Yo creo que por eso queremos ahora un disco sin colaboraciones. Eso fue una colaboración hermosísima. De hecho, tenemos una colaboración que va a salir pronto, pero a través del otro artista. Es americano y para mí es uno de los artistas que más admiro hoy en día. Es el compositor que más idolatro. Viene algo con él pronto. Para mí eso es guau. Es una de mis colaboraciones más increíbles que he hecho en mi vida.

P: ¿Y no nos das una pista?

M: Tuvo una canción muy pegada con una muchacha que casualmente es su novia.

P: Creo que ya imagino, ¿el título de aquella canción, aunque fuese en inglés, era en español?

M: Fíjate, ya sé cuál piensas tú, pero no. No es esa persona. Esa persona también me hubiese encantado. Es otro. No sé si te lo esperas, pero vas a escucharla y os va a gustar.

P: Tirando un poco para España, hace meses sacasteis un rémix de Mi mala con varias de las artistas latinas del momento, pero no contasteis con ninguna española, ¿con qué artista de España os gustaría colaborar?

M: Tienes toda la razón. Aquí entre nos, te cuento, antes de la cuarentena íbamos a hacer un Mi Mala número dos. Ahora no sabemos si la vamos a hacer. Ricky y yo somos fans del talento femenino. Pensamos que es superior al masculino hoy en día. Cuando hicimos el rémix de Mi Mala estábamos en las nubes de felices. No podíamos imaginar que fuésemos lo primeros en hacer algo así en el mercado latino. Nos parecía raro que tantas mujeres se juntaran en un mismo tema para lograr algo juntas. Rosalía es una muy buena amiga y me encantaría trabajar con ella. No se ha dado, pero en algún momento si Dios quiere se dará. La admiramos muchísimo. Aitana también. Hay muchas… Vanesa Martín también. Mucha gente. Me encantaría hacer un Mi Mala dos con españolas.

Antes de la cuarentena íbamos a hacer Mi Mala número dos

P: Me gusta que empoderáis a las mujeres desde vuestra música como en Mi mala. ¿Es importante para vosotros enviar este mensaje?

M: Totalmente, aunque te voy a decir la verdad, nosotros no lo hemos hecho a propósito. No es algo que hayamos hecho intencionado. Creo que tiene mucho que ver con la forma en la que nos criaron. A nosotros siempre nos han inculcado el valor de la igualdad. Incluso nos han dicho que las mujeres son superiores al hombre. Para nosotros es natural hablar de esa manera y darle el protagonismo que se merecen. Nosotros, entrando en este mundo, vimos que no era de esa manera y que había más apoyo entre hombres y estaban más en los charts. Por suerte, eso ha cambiado, y ya gente como Rosalía, Karol G o Becky G ya están en los charts. Cuando nosotros sacamos Mi Mala pensamos que era raro que eso todavía no hubiese sucedido ya. No fue intencionado para sumarnos a un movimiento, simplemente pensamos que sería demasiado cool. Las admiramos y son unas duras. Mi Mala son ellas, no somos nosotros.