Oriana Marzoli presume de cuerpazo en Ibiza y su novio no se queda callado

Oriana Marzoli empezó el verano metiéndose en La casa fuerte donde aguantó más que en otros realities por los que había pasado. Eso nos permitió verla en todas sus facetas, la mayoría de ellas, muy belicosas. Tuvo muchos enfrentamientos, aunque también tuvo tiempo para mostrar su otra cara, la que tiene que ver con el amor.

Allí se confirmó su noviazgo con Iván González y aunque sus discusiones son continuas, parece que, al final, el amor prevalece y, una vez fuera del concurso, la pareja sigue junta y compartiendo su verano.

Ahora se encuentran en Ibiza, la isla que no puede faltar en el plan veraniego de cualquiera que se considere un influencer como es su caso. “Sígueme que yo te llevo por el buen camino! 😈❤️primera parada: spa en @hrhibiza 🍹💦🌞🌴✌🏻😜”, escribía ella junto a una imagen que deja claro que tiene un cuerpazo de esos que quitan el hipo.

Y ese que le sigue no es otro que Iván que no dudaba en asegurar “que buenas vistas tengo 😜”. Vistas que dejan claro que Oriana cuida su cuerpo y se cuida a sí misma. Agua, cócteles y un chico que te sigue los pasos, ¿qué más puede pedir?

Claro que no a todo el mundo le gustaba esta fotografía. Hay quien aseguraba que es “la misma foto con cada novio”. Aunque hay que señalar que la mayoría preferían alabar su “culazo” y su “cuerpazo”.

La que seguro que no le dedicaría ninguno de estos piropos es Macarena Millán, la novia de Rafa Mora. Oriana ha vuelto a cargar contra ella en su última exclusiva en Lecturas. “No me gustan las mosquitas muertas”, aseguraba sobre ella.

Una mala relación que ha puesto en un compromiso a su chico que era uno de los mejores amigos del colaborador de Sálvame. “Iván tiene que elegir entre Rafa Mora y yo”. Parecer que hay poca solución en esa relación: “Me he sentido utilizada por él para que su novia pudiese brillar algo. Es una ingrata, debería darme las gracias por haberla mencionado”.

En La casa fuerte quedó claro que no se tragan. “Ella pensaba que iba a tener la atención de su ‘cuñado’ y no la tuvo porque eres una coñazo y no aportas nada”, aseguraba Oriana sobre su archienemiga refiriéndose a su chico como ‘cuñao’.