Ares Teixidó publica un nuevo topless parecido al que ya le han censurado en Instagram

Ibiza ya está llena de celebs, como todos los veranos y está claro que muchas de ellas se sienten libres en la isla y es lo que reivindican para otras parcelas. Por lo menos, en el caso de Ares Teixidó que ha vuelto a reabrir el debate de la censura de los pezones femeninos en Instagram.

Con muchas las mujeres que se han pronunciado al respecto, pero, de momento, no se ha conseguido evitar la desigualdad entre los torsos masculinos y femeninos. “Instagram me censuró en stories una foto parecida a esta pero donde dejaba al descubierto mis pezones”, comenzaba diciendo probando suerte una segunda vez y procurando cumplir con las exigencias de la plataforma para no volver a ser censurada.

“He infringido las normas de la comunidad, dicen. Los pezones femeninos no son bienvenidos por aquí. Sin embargo, los masculinos tienen vía libre. Una vez más, se aplica un punto de vista patriarcal que hipersexualiza los pechos femeninos y los convierte en algo molesto y vergonzoso que debe ser reprimido para ‘proteger’ a otras personas”, reflexionaba sobre un tema que siempre genera mucha tensión.

Es una guerra que se alarga en los años pero que, de momento, no cambia. “Y así llevamos años en esta red social (y otras), cumpliendo normas que no son iguales para todos”, termina diciendo.

Al margen de su reivindicación, es una manera de compartir su verano: “En fin, la fangoterapia muy bien, gracias. Mis pezones también, paseando libres todo el día por las playas de Ibiza”. Y es que la periodista está en la isla disfrutando de sus vacaciones.

“Te extrañé mucho, isla bonita. Voy a recorrerte muy lento esta vez, sin prisa, pero sin pausa. Disfrutando de todos y cada uno de tus rincones, como si fuese nuestra primera vez. Y así, con todo”, expresaba a su llegada a un destino muy solicitado en estas fechas.