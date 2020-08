Alyssa Milano relata cómo el coronavirus casi acaba con ella: “No podía respirar ni comer”

Muchas personas aún piensan que el coronavirus solo afecta a los más mayores. Quienes piensen así deberían escuchar y leer las cientos de historias de menores de 50 años –algunos, incluso, de entre 20 y 30– que han pasado por las UCI y han estado a punto de perder la vida. Si las estadísticas no sirven como herramienta de concienciación social, quizás las celebrities puedan ayudar a difundir el mensaje.

Alyssa Milano, quien interpretaba a Phoebe en Embrujada (y quien fue criticada por llevar este tipo de mascarilla al inicio de la pandemia) ha sido la última en sufrir el virus. Y en su caso el golpe ha sido bastante duro, porque la COVID-19 se ha cebado con su organismo, manteniéndola en una cama de hospital durante semanas. En algunas ocasiones, su vida ha llegado a correr peligro, según dice.

Show me your masks! Masks keep people safe and healthy. Show me yours! Ready? Go! #WearAMask pic.twitter.com/MV9xANK9ll — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) May 23, 2020

Milano ha explicado cómo ha sido el proceso de declive físico y psicológico desde que comenzó con la enfermedad. La foto que comparte para encabezar la historia habla por sí sola: la actriz aparece completamente desmejorada, pálida, con una mascarilla de oxígeno pegada a la cara. Es la viva imagen de los más afectados por la pandemia:

"Esta era yo el 2 de abril después de estar enferma durante dos semanas. Nunca me había sentido tan mal. Todo me dolía. Perdí el olfato. Sentía como si un elefante se sentara en mi pecho. No podía respirar. No podía comer. Perdí 4 kilos en dos semanas. Me sentía confusa. Tenía poca fiebre. Pero los dolores de cabeza eran horribles. Tenía todos los síntomas del Covid. Al final de marzo me hice dos test y dieron negativo. También hice un test de anticuerpos (el del dedo) cuando me sentí un poco mejor. NEGATIVO. Tras vivir los últimos cuatro meses con síntomas como estos, vértigo, dolores estomacales, menstruaciones irregulares, palpitaciones, falta de aliento, memoria a corto plazo cero y malestar general, me hice un test de anticuerpos en un laboratorio. Soy POSITIVO en anticuerpos. Tuve el COVID-19", escribe en el post, que ya tiene casi 200.000 me gusta.

Poco después hace una anotación que pone en el punto de mira el sistema de recogida de muestras y análisis del coronavirus en Estados Unidos, el país, de momento, más afectado por la pandemia: "Nuestro sistema de testeo es defectuoso y no sabemos los números reales. Quiero que sepáis que esta enfermedad no es un bulo. Creía que me moría. Sentía que me moría. Estaré donando plasma con la esperanza de poder salvar a alguien. Por favor, cuidaos. Por favor, lavaos las manos, llevad la mascarilla y mantened la distancia social. No quiero que nadie se sienta como yo lo hice. Cuidaos. Os quiero a todos (bueno, quizás no a los trolls; solo a la gente amable).

Por sus palabras parece que Milano ya está recuperada y donando plasma, algo con lo que también ha dado ejemplo el actor de Breaking Bad Bryan Cranston. Si aún piensas que esto solo afecta a los más mayores, deberías leer historias como las de Milano.