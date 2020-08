Bizarrap: “Cazzu sabe manejar muy bien todo lo que rodea a la música”

Si te gustan los sonidos urbanos en general y el trap en particular, es probable que ya sepas quién es Bizarrap. Si todavía no le conoces, no te preocupes, en LOS40 te lo presentamos.

Bizarrap es el productor argentino que está revolucionando la escena urbana. Cada vez son más los artistas que quieren colaborar con él y sumarse a una de sus populares Music Sessions, las cuales cuentan con miles de millones de reproducciones en YouTube.

Este joven de 21 años dejó a un lado sus estudios de Marketing para dedicarse a lo que realmente le apasiona: la música. No le pierdas la pista porque, si ya está dando qué hablar en las plataformas digitales de Latinoamérica, España y hasta de Estados Unidos, el futuro más inmediato de Bizarrap se avecina muy prometedor.

Con sus características gafas de sol que le hacen mantener el anonimato lo justo y necesario, en LOS40 Urban hemos podido hablar con él sobre su última Music Session (#32) en compañía de Cazzu, sus proyectos, los artistas con los que le gustaría colaborar y su opinión sobre el género urbano en España, entre otras cuestiones. DALE AL PLAY y entérate de todo.