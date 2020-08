Jesús Vázquez y Mamen Mendizábal, contundentes ante la polémica de Taburete

El concierto de Taburete en Starlite Festival todavía está trayendo cola. Fue el pasado 7 de agosto y las redes se han llenado de críticas a lo que pareció un espectáculo en el que no se cumplieron las medidas de seguridad que dictan las actuales circunstancias.

Distancia social cero y ni rastro de mascarillas en multitud de rostros. Además, se capturó un momento del concierto en el que Guillermo Bárcenas gritaba, “ni una puta mascarilla”, y para qué queremos más. Se interpretó como una invitación a saltarse las medidas, aunque él ha lanzado un par de comunicados para explicar que realmente estaba criticando la situación.

“Es cierto que cuando estamos cantando la canción de Sirenas me fijo y veo que muchísima gente se ha bajado la mascarilla. Entonces, de ahí la frase que digo de “ni una puta mascarilla”. Lo hago más bien como un reproche o como un comentario de que no estoy viendo las mascarillas, no alentando a la gente en ningún caso a quitarse la mascarilla, porque sería completamente absurdo, imprudente. En ningún caso hemos querido hacer algo así”, explicaba en un vídeo que compartió en redes y en el que pidió disculpas si se había malinterpretado su reproche.

En estos últimos días han recibido multitud de críticas. Una de las más contundentes ha sido la de Mamen Mendizábal, presentadora de Más vale tarde y Palo y astilla en LaSexta. Acudió a twitter para dar su punto de vista: “Los Bárcenas son unos patriotas. El hijo negacionista de las mascarillas, el padre de pagar impuestos. Uno ya está en la cárcel”. Un tuit que terminó borrando.

Insisto en la idea para que me sigas mandando trolls. Sigue así, gran trabajo. https://t.co/bYkmZXRDpv — Mamen Mendizabal (@mmendizabal1) August 9, 2020

Otro que tampoco se ha cortado a la hora de dar su opinión es Jesús Vázquez, nuevo presentador de Mujeres y Hombres y Viceversa que ha sido muy claro en su punto de vista: “Los que se niegan a ponerse mascarilla poniendo en peligro a los demás también deberían negarse a ser atendidos por la sanidad pública en caso de necesitar un respirador o ingresar en la UCI”. Y escribía estas palabras junto al artículo que publicaba El País sobre el concierto de Taburete y su polémica.

Los que se niegan a ponerse mascarilla poniendo en peligro a los demás también deberían negarse a ser atendidos por la sanidad pública en caso de necesitar un respirador o ingresar en la UCI😷 https://t.co/6eQwsFxxTk — Jesús Vázquez (@_JesusVazquez_) August 9, 2020

Está claro que el concierto seguirá trayendo cola.