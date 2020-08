Aluvión de críticas a Taburete por celebrar un concierto sin cumplir con las medidas de seguridad

Estos meses de verano estamos siendo testigos de unas vacaciones atípicas por toda la geografía española. En el mejor de los casos, el ocio nocturno ha tenido que reinventarse limitando el aforo, prohibiendo el baile, facilitando gel hidroalcohólico y manteniendo la distancia social recomendada por las autoridades sanitarias entre mesa y mesa.

Los conciertos también se han visto afectados, pero se están pudiendo llevar a cabo sesiones en directo de una manera íntima y cercana. Este ha sido el caso de, por ejemplo, Starlite Marbella, uno de los festivales más populares de Andalucía y de Europa. Por ahora, sobre su escenario se han subido artistas como Dvicio, Antonio José o Lérica, entre otros. Y aún quedan por disfrutar cantantes de la talla de Aitana, David Bisbal, Pablo López, Rozalén, etc.

Sin embargo, todas las miradas se han fijado en Taburete, cuyo show tuvo lugar el pasado 7 de agosto. ¿La razón? Un vídeo publicado en redes sociales en el que se ve al grupo español actuando para un público que no cumple ningún tipo de medida de seguridad. No parece haber límite de aforo, no se respeta la distancia y, a simple vista, muy pocos asistentes llevan puesta la mascarilla mientras cantan los temas de la banda de Guillermo Bárcenas.

Concierto de @taburete89 en el @StarliteCatOcc (Marbella). Aglomeraciones de gente chillando, sin respetar la distancia de seguridad y sin mascarilla.



Al final lo peor de Taburete no era su música.pic.twitter.com/BoYTmjow5L — Jules (@CensoredJules) August 8, 2020

Al ver estas imágenes, las redes sociales se han indignado y enfurecido a partes iguales hasta convertir a la banda en Trending Topic. "Creo que los artistas tenemos la obligación y el deber cívico de plantarnos ante esto y dejar claro que o se respetan las medidas sanitarias o no se actúa. Y si hay que bajarse del escenario se baja uno. #sinmascarillanohayshow", señalaba el humorista Miguel Lago. "Sois unos egoístas de mierda", señalaba un tuitero, mientras que otro lo tachaba de "lamentable" y pedía responsabilidades a organizadores y autoridades.

Aparte de esto, Pablo Alborán se ha sumado a las denuncias de Dvicio sobre lo que han visto en una plaza de toros. "¿Por qué toros sí y conciertos no?", se preguntaban.