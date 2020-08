Frank Cuesta por poco se queda tuerto por el picotazo de una garza

Frank Cuesta es muy consciente de los riesgos que implica el trato cercano con animales de todo tipo, muchos de ellos de los considerados más peligrosos del mundo. Es por ello que, ni él mismo se sorprende de sufrir ciertos percances de vez en cuando.

En esta ocasión y por suerte, el conocido como Frank de la Jungla no tendrá que lamentar más que la marca de un picotazo en la cara, aunque el incidente cerca ha estado de ser algo mucho más grave, pudiendo afectar al ojo del ex tenista.

Todo ha ocurrido cuando Frank Cuesta estaba intentando ayudar a una garza herida en un ala. Al cogerla para examinarla, él mismo advertía ante la cámara de la enorme precaución que se debe tener con este tipo de aves, ya que, con su enorme pico intentan defenderse y, con frecuencia, lo hacen atacando hacia los ojos. Dicho y hecho, apenas unos segundos después de lanzar esta advertencia, el animal se abalanzaba con rapidez hacia la cara del presentador, haciéndole un picotazo justo al lado del ojo. "A veces les ayudas y te meten una hostia…", reflexionaba Frank Cuesta en su cuenta de Instagram en la que compartía una imagen de la herida provocada por la garza.

Por supuesto, Frank Cuesta ha continuado con el rescate de la garza sin darle mayor importancia al ataque, aunque con algún que otro reproche hacia el animal: "Vaya picotazo me has dado hija, me has dejado otro cromo en la cara…", le decía el presentador. Además, él mismo ha compartido el vídeo de lo ocurrido en su canal de YouTube, donde aproximadamente pasado el segundo 40 del clip se ve con detalle cómo ha tenido lugar el incidente.

Por supuesto, los comentarios se han llenado de aplausos hacia Frank, la mayoría agradeciendo la suerte de que, como él mismo dice, "no le haya sacado el ojo". Eso sí, pese a los posibles riesgos que pueda entrañar, el presentador de Wild Frank lo dice alto y claro en su cuenta de Twitter: "Si ves un animal en peligro, ¡ayúdalo! Algún día la naturaleza te devolverá el favor."