Simon Cowell, jurado de Got Talent, hospitalizado de urgencia tras un accidente

Simon Cowell, jurado estrella de America's Got Talent y The X Factor y propietario del popular reality internacional Got Talent, ha tenido un accidente mientras paseaba en bicicleta por el patio de su casa, en Malibú, California (Estados Unidos).

El golpe le provocó una rotura de varias vértebras de la espalda, por lo que tuvo que ser hospitalizado de urgencia y pasar por cirugía. A sus 60 años, una operación de estas características supone cierto riesgo, aunque los médicos aseguran que está fuera de peligro tras pasar seis horas en quirófano.

Según adelanta la CNN, "lo llevaron al hospital donde lo operaron durante la noche del sábado" y después fue conducido a una habitación, donde actualmente se encuentra en observación. Su pronóstico, según fuertes cercanas a Cowell, es positivo.

Sin embargo, otra fuente cercana que prefiere mantenerse en el anonimato ha indicado a la revista People que el accidente provocó que se le clavase un trozo de metal en la espalda y que "las heridas son malas", aunque "también ha tenido mucha suerte". En cualquier caso, la vida de Cowell no corre peligro y probablemente se recupere a lo largo del mes de agosto.

Sus compañeros del reailty televisivo America's Got Talent han lamentado el suceso y le han enviado toda la fuerza posible a su compañero. Este martes 11 de agosto se iba a emitir en directo un nuevo episodio del programa, pero lo más probable es que Cowell se ausente hasta que esté completamente en forma.

"Echamos de menos a nuestro jefe. ¡Vuelve pronto!", escribía en un post de Instagram la actriz colombiana Sofía Vergara (Modern Family), en la que mostraba una imagen del escenario del programa junto a la jueza Heidi Klum y a Howie Mandel, todos con sus correspondientes mascarillas y la distancia de seguridad correspondiente entre butacas.