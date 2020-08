Así ha cambiado Elisha Cuthbert, la protagonista de ‘La vecina de al lado’

En 2004, había un género que fue cogiendo fuerza: las comedias de enredos adolescentes. El mismo año que salió Mean Girls, también salió La vecina de al lado. La cinta se convirtió en todo un éxito y millones de adolescentes se enamoraron de su protagonista: Elisha Cuthbert. La joven era el prototipo de chica estadounidense de calendario (aunque fuese canadiense): rubia, delgada y con cara de niña buena. No fue la primera gran aparición de Elisha. La joven había dado vida a Kim Bauer, la hija de Jack en la exitosa serie 24.

La película y la serie le dieron la oportunidad a Eisha de hacer carrera en Hollywood cuando tan solo tenía 22 años. La actriz no paró de trabajar durante la primera década del 2000, apareciendo en películas de terror como La casa de cera o El Silencio.

Tampoco le faltaron las ofertas para películas románticas como The Six Wives of Henry Lefay, donde coincidió con nuestra Paz Vega, o My Sassy Girl. Una vez que llegó la nueva década, Elisha continuó trabajando en televisión, en la serie Finales felices. La actriz estuvo de 2011 a 2013 en la comedia de CBS.

A partir de hay, Elisha encontró su lugar en las comedias televisivas y protagonizó One Big Happy, donde daba vida a una madre homosexual que seguía teniendo relación con su ex marido, que no pasó de la primera temporada.

Entonces llegó The Ranch, la comedia de Netflix protagonizada por Ashton Kutcher y que ha tenido hasta cuatro temporadas. Elisha ha dado vida de 2016 a 2020 a Abby en la serie, una de las protagonistas.

En cuanto a su vida privada, Elisha se casó con Dion Phaneuf, un famoso jugador de hockey de origen canadiense. La pareja tiene una niña de tres añitos llamada Zaphire por la que está loca. De hecho, en sus redes sociales, las pocas fotos que comparte con ellas son para dedicarle preciosas palabras.

Y tú, ¿te acordabas de aquella vecina de al lado?