Alejandro Sanz encantado con el acercamiento al flamenco de Pablo López en la versión de ‘No es lo mismo’

En septiembre de 2003 Alejandro Sanz sorprendía al mundo con No es lo mismo, un tema que daba título a un álbum que nos mostraba el lado más experimental del cantante. Era el sucesor de El alma al aire y eso ya era un hándicap, pero caló en la gente y demostró que el madrileño podía moverse libremente por la música sin temor. Si quería alejarse del pop para acercarse a sonidos más urbanos, podía.

Aquel álbum tuvo mucha repercusión, de hecho, llegó a ganar un Grammy americano al mejor álbum de pop latino. Fue el primero en el que Sanz se lanzó a las labores de producción. Luego ya no las dejaría. Y contó con la colaboración de su maestro Paco de Lucía. Y es que el flamenco está en el ADN del cantante.

Por eso, no nos extraña que José Antonio Rodríguez haya decidido hacer una versión de ese tema, No es lo mismo. Y no la ha hecho sola. Ha contado con la ayuda de Gian Marco, Pablo López, Miguel Poveda, India Martínez y Manuel Moreno.

Alejandro ha querido compartir en su Instagram el fragmento que pertenece a la participación de su amigo Pablo López. “Y desde luego #NoEsLoMismo empezar la semana con esta versionaza de @joseantoniorodriguezoficial @pablolopezmusic. Así, sí. #EnCualquierEsquina”, escribía al lado.

No han faltado los aplausos a las palabras de Sanz, incluso los de India Martínez a la que no ha mencionado en su post y que también participa. Ella no ha dudado en mandarle corazones y palmadas.

“Creo que es una de mis canciones 🌹”, señalaba Bibiana Fernández mientras que Remedios Cervantes comentaba, “qué bonito lo canta!!❤️"”. No han faltado los apoyos y también los que se preguntaban para cuándo una colaboración entre Alejandro y Pablo.