Lady Gaga muestra el accidente que sufrió Ariana Grande durante el rodaje de 'Rain On Me'

Lady Gaga ha vuelto a la escena musical en este 2020 con más fuerza que nunca gracias a su nuevo álbum Chromatica. Un disco con el que la cantante ha retornado a su esencia más clásica con el sonido dance pop que tantas alegrías le dio en el pasado. Pero, si hay algo con lo que el último trabajo de Gaga ha dejado boquiabiertos a todos ha sido con las colaboraciones, con artistas como Elton John, Black Pink o Ariana Grande.

Precisamente Rain On Me, la canción que comparte con ésta última, se ha consagrado como uno de los grandes hits de este año y su vídeo uno de los más aplaudidos del momento con más de 170 millones de visualizaciones en YouTube. Además, por si eso fuera poco, la estética futurista y las coreografías de Lady Gaga y Ariana Grande le han valido a este clip un total de siete nominaciones a los MTV VMAS 2020, entre las que se encuentran categorías tan reseñables como Vídeo del año, Canción del año, Mejor colaboración o Mejor Vídeo Pop.

Un videoclip en el que Lady Gaga pretendía "celebrar a la mujer" y por lo que ha hecho de él una auténtica fiesta. Eso sí, tan buenos resultados no se consiguen sin esfuerzo, algo que resulta evidente al ver el making-of de la grabación del clip que la intérprete de Judas ha compartido en su Instagram. Horas de ensayos, pruebas de vestuario y, en resumen muchas horas de trabajo para conseguir que Rain On Me sea uno de los clips del año.

Pero no ha sido eso lo que más ha llamado la atención del "detrás de las cámaras" del último éxito de la cantante, sino el percance que sufrió Ariana Grande durante los ensayos. Y es que, en plena coreografía, Lady Gaga le araña el ojo a la intérprete de God Is A Woman, algo que ella le recrimina al grito de "Lady Gaga me ha arañado el ojo", a lo que Gaga responde: "Y tú a mí el corazón". Un momento lleno de complicidad y buen rollo en el que resulta más que evidente que hacer esta colaboración ha sido un trabajo de lo más agradables para las dos artistas.

Aunque la escena no acaba ahí. Lady Gaga pide un colirio para su compañera y, mientras que Ariana Grande está tendida en el suelo observando el estado de su ojo, Gaga se abalanza sobre ella al grito de: "Haz caso a tu madre", al ver que la cantante lesionada no para de intentar librarse de ella. "Vamos, si tan solo eres unos días mayor que yo", responde Ariana mientras todos los presentes no pueden contener las risas.

Eso sí, que no cunda el pánico que el arañazo no resultó ser nada perjudicial para la intérprete de 7 Rings y pudieron continuar con la grabación sin ningún problema dejando esta anécdota para el recuerdo.

Desde luego que el rodaje del videoclip de Rain On Me es toda una prueba de que no hay nada como hacer las cosas con cariño y con buen humor para que los resultados sean excelentes.