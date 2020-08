Katy Perry adelanta ‘Teary Eyes’ y ‘Cry About It Later’, dos nuevos temas de Smile

Katy Perry estaba ansiosa por lanzar su último LP llamado Smile, pero sus planes han tenido que cambiar. Hace unas semanas anunciaba que tendría que retrasarlo al 28 de agosto y es que este 2020 le había enseñado a “no estar demasiado aferrada a los planes y poder ser maleable”. Aún con esta mentalidad positiva, la cantante quería disfrutar con sus fans del disco lo máximo posible. Por eso creó el Smile Sunday, un chat donde conversar con ellos y desvelar secretos de su proyecto.

¿Lo último que ha sacado a la luz? Cry About It Later, una canción que trata de una ruptura pero que, aun así, intentará animar a aquellos que la escuchen. “Cry about it later/ I’ll cry about it later/ Tonight I am having fun, Tonight I’m getting some/ Tonight I’m getting something brand new”, cantaba ella.

Y aunque nos estaba encantando escucharla, fue mucho más divertido el susto que se llevó a continuación. Orlando Bloom, marido y padre de su futura hija, entraba en la habitación haciéndole brincar por sorpresa. “Nunca te pierdas un #SmileSunday okey”, tuiteaba después la artista sobre el graciosos momento.

La segunda canción que ha adelantado es Teary Eyes, un tema algo más marchoso que el resto con un toque de los años 90. “Won or run/ I got my mascara/ Bright, stained lips/ Talking to the mirror/ Sun comes out/ Don’t even care at all”, dice parte de la letra.

Todos los domingos Katy Perry está dando un chute de adrenalina a sus impacientes fans. Además de ayudarnos a cuadrar las piezas que va soltando la artista. What Makes A Woman y Not the End of the World son otros de los adelantos que nos ha regalado.