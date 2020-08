Lola Índigo vuelve a dejar sin palabras con su nuevo posado en bikini: “toma trendy”

Lola Índigo ha vuelto a ser una de las protagonistas del verano. Si en 2018 lo fue gracias a Ya no quiero ná, y en 2019 por Me quedo y Lola Bunny, ahora es por Trendy y 4 Besos. La granadina es una experta en lanzar hits que, aunque estemos en plena pandemia, no dejan de sacarnos una sonrisa.

Lola no ha parado de trabajar, ni si quiera durante el confinamiento, por eso este verano la joven ha disfrutado de unos días en Ibiza junto a sus bailarinas para cargar pilas y empezar la nueva temporada totalmente recargada. De hecho, la artista ya se ha subido a escenarios como el del Starlite de Marbella, demostrando que su show puede hacerse sin problema respetando todas las medidas de seguridad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LOLA INDIGO (@lolaindigo) el 12 Ago, 2020 a las 5:21 PDT

Aún así, la ex triunfita continúa tirando de carrete y subiendo algunas de las fotos que se echó en las Baleares. Ahora, Lola ha compartido unas fotos donde aparece disfrutando de las preciosas playas del Mediterráneo donde aparece impresionante. Con un bikini de ensueño que se cruza por el torso, la artista aparece como una auténtica diva. Tanto que ha generado todo tipo de comentarios entre su millón de seguidores y seguidoras de Instagram. Estas son solo algunas de las reacciones:

"Po toma trendy"

"Prechiocha"

"Cuerpazo"

"Reina"

"La diosa a la que le rezo"

En la publicación, Lola también ha compartido un vídeo donde aparece lanzándose de un barco y acudiendo al círculo que han creado sus amigas en el mar al atardecer. Todas se ponen a cantar al unisono el tema de Me Rehúso de Danny Ocean. Sin duda, una estampa que parece sacada de un anuncio de cervezas de televisión.

Ahora, Lola ya se ha puesto manos a la obra en su trabajo y parece que ya está rodando nuevo videoclip.