Anabel Pantoja y Beatriz Luengo, una amistad inesperada en Gran Canaria

A finales de julio Beatriz Luengo lanzó el vídeo de Ojos de mandela, la canción que comparte con Alejandro Sanz en su último disco. Tocó hacer promo y eso la trajo hasta España. Tras unos días en Madrid cogió rumbo a Gran Canaria donde ha disfrutado de unas fantásticas vacaciones con Yotuel y su hijo.

Y en ese viaje ha coincidido con Anabel Pantoja en lo que ha resultado ser una amistad inesperada que no podríamos habernos imaginado. Pero han hecho buenas migas y han compartido un día de mar y sol disfrutando de la Playa Taurito y La Playa De Arguineguín, en lo que ha sido una doble cita, la suya con sus parejas.

Han salido en barco a navegar y han compartido, incluso, moto de agua. “El destino ha querido que te conociera en esta maravillosa tierra. Grandes personas @beatrizluengo @yotuelorishas 🖤 Gracias como siempre a @esnautica_ @oscar_ruano_garcia_ por hacernos vivir estos momentos tan bonitos 🌊🏝”, escribía Anabel en sus redes junto a varias fotos que nos permiten verlas juntas.

“Te quiero amiga! Gracias por este día precioso en familia ❤️🙏”, contestaba una agradecida Beatriz Luengo. Y el primo de una de ellas, Kiko Rivera, no podía dejar de mandarles un piropazo: “Guapas 😘”.

Ambas han llenado sus historias con imágenes en las que podemos comprobar la buena relación que hay entre ellos. “Gente llana, sencilla y humilde”, aseguraba Luengo sobre su nueva amiga y su chico, Omar Sánchez. Además, no dudaba en ponerse una camiseta de la colección de Anabel señalando “lo bonita que es”.

Por cierto, que compartir tantas imágenes de bellos lugares de Gran Canaria ha generado a más de uno la duda de si se trataba de un acuerdo comercial. No ha dudado en aclararlo: “Chicos, me estáis preguntando y no es publicidad, estoy usando mis redes de manera altruista para mostrar rincones bonitos de mi país y ayudar con mi granito de arena a restaurantes, heladerías, playas…”.