40 cosas que quizá no sabías de Alaina Castillo por Alaina Castillo

Alaina Castillo / Foto cedida por Be The One

1. Nombre completo: Alaina Faith Castillo

2. Año y ciudad de nacimiento: 1999, Houston, Texas

3. ¿Cómo te llaman en tu grupo de amigos? Alaina (,:

4. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte a la música? Desde cuando yo era una niña, siempre dije que quería cantar pero empecé mi youtube canal en highschool (11th grade)

5. ¿Cómo recuerdas tu primera vez en un estudio de grabación? Fue un “ethereal” sentimiento porque era mi sueño. Yo era con Romans y mi amiga Natalia y usualmente tengo miedo de cantar o hablar con nuevas personas pero no sentí miedo y sabia que eso (el estudio y cantando) es mi cosa.

6. Un género musical que nunca tocarías: la musica country /:

7. Un artista y una artista favoritos: Elvis y Rihanna

8. La música que escuchabas en casa de pequeña: musica clasica y cristiana

9. Una canción con la que estés obsesionada ahora: let me love you de ne-yo

10. La que odies escuchar ahora mismo: Had Enough pero no odio la cancion, es que estoy siempre escuchando asi que ahora, no puedo mas

11. Una canción que te hubiese gustado componer de otro artista: Better de Khalid

12. El artista con el que te gustaría colaborar: Rosalia

13. ¿inglés o castellano?: ingles porque todavía estoy aprendiendo castellano (,:

14. El músico que está en tu agenda de contactos: Romans :)

15. Si no fueses cantante, serías… Neurocirujana o alguien que viaja por el mundo y califica vacaciones y comida

16. Una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos: Game of Thrones

17. Un hobby o un deporte favorito: me gusta pintar o jugar a videojuegos

18. Lo que más te gusta de la música: Que es un escape

19. Lo que menos: a veces te hace darte cuenta de cosas que desearías poder olvidar

20. El R&B para ti es… una vibra oscura que puede ser cambiado a expresar los sentimientos del momento

21. Una palabra que defina a tus seguidores: homies 🪐

22. La red social que más te engancha: instagram o tiktok

23: La red social que más pereza te da: tiktok

24. Algo que NO soportas, que te pone enfermo: seeing people in pain):

25. Una frase que te repites mucho: a viiibe

26. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: quería ser arqueóloga cuando era niña

27. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados o TV favorito? Narutoooo

28. Una película (o varias) que te defina: Pride & Prejudice y Twilight

29. Seguidores en Instagram: 194.000

30. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionada: Capri Sun

31. Tu personalidad: tranquila, timida, introvertida, “dark,” extraña

32. Un juguete (o juego) de infancia que recuerdes: Bop It

33. Lo que echas de menos: estar con mi familia

34. Algo de lo que te arrepientas: confiar en alguien en quien no debería haber confiado

35. Tu palabra favorita: vibe

36. Una placer: viajar 🥰

37. Tatuajes: cinco: saturn, un corazon, “shy,” la luna, y una rosa

38. Un placer oculto: ver películas tristes cuando estoy triste para estar aún más triste.

39. Un sitio para irse de vacaciones: alguna parte en Croacia

40. Si te encontrases a la Alaina Castillo de niña, ¿qué consejo le darías? Sigue adelante, disfruta cada momento y relájate.