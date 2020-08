Bad Bunny, el gran triunfador de unos Premios Juventud comprometidos con el coronavirus

El coronavirus está marcando una nueva forma de vivir y eso incluye cambios en la industria musical. Los conciertos y los festivales están buscando formatos para poder seguir adelante y las galas de premios también se están adaptando. Pudimos comprobarlo en los Premios Juventud que este año tuvieron a Bad Bunny como gran triunfador con 8 galardones. Le siguieron de cerca J Balvin y Karol G, con 5 estatuillas y Anuel AA, con 4.

La ceremonia tuvo lugar en Miami y contó con todas las medidas de seguridad incluidas las mascarillas en la alfombra roja. Pudimos comprobar que el glamour no está reñido con este nuevo accesorio tan fundamental en nuestras vidas actuales. También destacó la ausencia de público para aplaudir las actuaciones.

Pero es lo que toca y había que trasladar el mensaje y lo hicieron tirando de mucha emotividad, empezando por J Balvin, confesando en un vídeo que se estaba recuperando del covid-19.

La gala arrancó con The Wailers en el escenario. La banda jamaicana de Bob Marley se hizo acompañar por Farruko, Kany García, Pedro Capó, Camilo y Rauw Alejandro para interpretar la canción compuesta por Emilio Estefan, One world One prayer.

La emoción también llegó en el homenaje a Selena Quintanilla organizado por su hermano. Reunió a cuatro latinas del momento que lucieron algunos de los estilismos más icónicos de la artista fallecida. Natti Natasha, Danna Paola, Greeicy y Ally Brooke cantaron algunos de sus éxitos más emblemáticos.

Danna Paola, Natti Natasha, Ally Brooke y Greecy homenajearon a Selena Quintanilla. / Jason Koerner / Getty Images

Por cierto, que Danna Paola era una de las que más expectación levantó por los rumores de su relación con Sebastián Yatra, conductor de la gala. “Quiero aclarar que los rumores si son ciertos… Danna y yo somos súper amigos”, soltaba para sorpresa el colombiano cuando interpretaron No bailes sola con la compañía, al final, de Cali y el Dandee con el que la mexicana acaba de lanzar otra colaboración.

También bromeó durante toda la gala con sus buenos amigos Mau y Ricky a los que presentó como los nuevos Jesse & Joy. Los hermanos interpretaron su nuevo tema, Papás. Otro de los que subió al escenario fue Camilo que cantó el remix de Tattoo con Rauw Alejandro y tuvo su momento más emotivo cuando cantó en solitario con la imagen gigante de su mujer, Evaluna Montaner en las pantallas. Karol G y Anuel AA también cantaron pero cada uno por su lado.

Camil cantó en los Premios Juventud con su mujer de fondo. / Jason Koerner / Getty Images

Hubo mucho mensaje de concienciación sobre el coronavirus y también reconocimiento a la solidaridad con varios premios a agentes del cambio que incluyen a Pitbull, Ricky Martin o Becky G, entre otros.