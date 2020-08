Miley Cyrus nos sumerge en la música disco con ‘Midnight Sky’: Mira el vídeo y la letra

La, la, la-la, la

Sí, ha sido una noche larga y el espejo me dice que me vaya a casa

Pero ha pasado mucho tiempo desde que me sentí tan bien por mi cuenta (Uh)

Pasé muchos años con mis manos atadas en tus cuerdas (Tus cuerdas)

Por siempre y para siempre, no más (No más)

El cielo de medianoche es el camino que estoy tomando

Mi cabeza arriba en las nubes (Oh, oh)

Nací para correr, no le pertenezco a nadie, oh no

No necesito ser amada por ti (Por ti)

Fuego en mis pulmones, no puedo morder al diablo que está en mi lengua, oh no

No necesito ser amada por ti

Mira mis labios en su boca, todos están hablando ahora, bebé

Ooh, sabes que es verdad (Sí, sí)

Que nací para correr, no le pertenezco a nadie, oh no

No necesito ser amada por ti (Amada por ti) La, la, la-la, la...

Ella se sujetó el cabello para atrás porque el sudor goteaba por su rostro (Su cara)

Dijo: “No es tan malo si quiero cometer un par de errores”

Deberías saber ahora mismo que nunca me quedo en un solo lugar

Por siempre y para siempre, no más (no más)

El cielo de medianoche es el camino que estoy tomando

Mi cabeza arriba en las nubes (Oh, oh)

Nací para correr, no le pertenezco a nadie, oh no

No necesito ser amada por ti (Por ti)

Fuego en mis pulmones, no puedo morder al diablo que está en mi lengua, oh no

No necesito ser amada por ti

Mira mis labios en su boca, todos están hablando ahora, bebé

Ooh, sabes que es verdad (Sí)

Que nací para correr, no le pertenezco a nadie, oh no

No necesito ser amada por ti (Por ti) Oh

No escondo mis ojos borrosos como tú

Como tú

Nací para correr, no le pertenezco a nadie, oh no

No necesito ser amada por ti (Por ti)

Fuego en mis pulmones, no puedo morder al diablo que está en mi lengua, sabes

No necesito ser amada por ti

Mira sus manos alrededor de mi cintura, pensé que nunca serías reemplazado, bebé

Ooh, sabes que es verdad (Sí)

Que nací para correr, no le pertenezco a nadie, oh no

No necesito ser amada por ti (Sí)

La, la, la-la, la La, la

Sabes que es verdad, sabes que es verdad

Amada por ti...