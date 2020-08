Dani Rovira gana la batalla al cáncer: “Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡Estoy curado!”

¡Buenísimas noticias! Dani Rovira ha superado el cáncer que ha padecido durante seis duros meses. Así lo ha anunciado él mismo en redes sociales a través de una nueva publicación.

"Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡ESTOY CURADO! Todo acaba y todo empieza hoy. 6 meses de subida a una de las montañas más duras a las que me he enfrentado, pero al fin llegué a la cima y, creedme, las vistas desde aquí son preciosas y reveladoras", ha comenzado escribiendo el humorista.

Rovira ha aprovechado para dar las gracias a todo aquel que le ha acompañado en esta batalla. "Nunca terminaré de agradecer a todas las personas (familia, personal sanitario, amigos, conocidos y desconocidos) que, de una manera u otra, han aliviado y ayudado en mi subida a esta gran escarpada. El ser humano es, de raíz, maravilloso y he podido comprobarlo". Y por supuesto, no se ha olvidado de Clara Lago, la también actriz y su pareja: "Gracias, compañera, por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. 🧡 Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme... 🦦 🦦"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @danirovira el 15 Ago, 2020 a las 2:26 PDT

Continuando con la metáfora de la escalada, el actor se ha acordado de aquellos que siguen luchando y "subiendo cordilleras", pero también se lo ha dedicado a quienes, como Pau Donés, "no lo consiguieron a pesar de darlo todo".

Ha reflexionado sobre la persona que es a día de hoy. "Estoy enamorado de la vida. No soy mejor que nadie pero, de lo que estoy seguro es de que el Dani que ha llegado a la cima, es infinitamente mejor que el que hace un año andurreaba por llanuras sin importancia", expresa.

Con una fotografía que alude a Pablo Ráez, el deportista que falleció en 2017 a causa de una leucemia, Dani le ha rendido un bonito homenaje: "Va por ti, querido amigo, héroe y profeta. Gracias por guiarme, Pablo. Tu mensaje y tu lucha sigue más presente que nunca. #siemprefuerte", recogen sus palabras.

Por fin este 2020 parece traer algo de luz ante tanta oscuridad. Desde LOS40 celebramos la recuperación de Dani Rovira y mandamos ánimos a todas las personas que conviven con este tipo de enfermedades y luchan por superarla cada día.