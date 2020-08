Bob Dylan escribió la canción más cara de la historia: pagan 2 millones de dólares por ella

Desde luego que Bob Dylan no puede decir que su trabajo no le haya sido reconocido, incluso años después de haberlo llevado a cabo. Y es que la estrella del rock acaba de pasar a la historia (además de por otros muchísimo logros) por haber escrito la, hasta ahora, canción más cara de la historia: The Times They Are A-Changing.

Ha sido un comprador anónimo quien ha pagado la friolera de casi dos millones de dólares por el manuscrito de dicha canción, que data del año 1964. Una compra de lo más destacable, ya que, ha marcado récord en la historia del coleccionismo en manuscritos de canciones.

Pero, ¿qué tiene de especial The Times They Are A-Changing para que se haya pagado tal fortuna por ella? La exclusividad y la originalidad, ya que, se trata de la hoja de papel en la que Bob Dylan plasmó por primera vez este clásico de la música. Un boceto en el que no solo aparece la canción en sí, sino también múltiples anotaciones, garabatos, correcciones e, incluso, algunos fragmentos de la canción que no se llegaron a grabar en la versión conocida por todos.

El segundo manuscrito de una canción más caro de la historia también es para un tema de Bob Dylan. / Getty Images / Dave J Hogan/Getty Images for ABA

Por si esto fuera poco, Bob Dylan se ha superado a sí mismo en cuanto a récords, por así decirlo. Porque el segundo puesto entre los manuscritos de canciones más caros de la historia de la música también es para él, en este caso por la canción Like a Rolling Stone, que fue vendida por 1,7 millones de dólares. ¡Casi nada! Compras millonarias de objetos míticos del rock que se unen a una larga lista en la que aparecen la chaqueta de Kurt Cobain, las míticas gafas redondas de John Lennon o el piano de Elvis Presley, entre otros.

Si tú también eres un amante del coleccionismo y fan de Bob Dylan, no te preocupes porque ya se hayan vendido estas dos piezas, ya que, el cantante aún tiene más manuscritos a la venta. Eso sí, los precios no son aptos para todos los bolsillos. Por alrededor de un millón de dólares podrás hacerte con el escrito original de Subterranean Homesick Blues y por algo más de medio millón con el de Lay, Lady, Lay.